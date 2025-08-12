https://crimea.ria.ru/20250812/dva-cheloveka-pogibli-v-lobovom-dtp-v-rostovskoy-oblasti-1148660710.html
Два человека погибли в лобовом ДТП в Ростовской области
Два человека погибли в лобовом ДТП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Два человека погибли в лобовом ДТП в Ростовской области
Два человека погибли и двое получили травмы в лобовом ДТП на трассе "Ростов - Ставрополь". Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области. РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T07:15
2025-08-12T07:15
2025-08-12T07:15
происшествия
дтп
ростовская область
госавтоинспекция ростовской области
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148660594_0:3:1004:567_1920x0_80_0_0_d8069ae411e4abc9bbc8d3aa0545721c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Два человека погибли и двое получили травмы в лобовом ДТП на трассе "Ростов - Ставрополь". Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.ДТП произошло накануне в 23:10 в Егорлыкском районе."Водитель 1997 г.р., управляя автомобилем Renault, выехал на встречную полосу движения там, где это не запрещено ПДД, и столкнулся со встречным автомобилем Ford под управлением водителя 1991 г.р.", - рассказали в ГАИ. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в КрымуПодросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в КерчьВ Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больнице
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148660594_122:0:881:569_1920x0_80_0_0_af949b37de51d0a58eeecd11eb44372a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, ростовская область, госавтоинспекция ростовской области, новости
Два человека погибли в лобовом ДТП в Ростовской области
В Ростовской области в ночном ДТП погибли два человека и двое ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Два человека погибли и двое получили травмы в лобовом ДТП на трассе "Ростов - Ставрополь". Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
ДТП произошло накануне в 23:10 в Егорлыкском районе.
"Водитель 1997 г.р., управляя автомобилем Renault, выехал на встречную полосу движения там, где это не запрещено ПДД, и столкнулся со встречным автомобилем Ford под управлением водителя 1991 г.р.", - рассказали в ГАИ.
В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Renault погибли на месте до приезда скорой помощи, водитель автомобиля Ford и его пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: