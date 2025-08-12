Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли в лобовом ДТП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Два человека погибли в лобовом ДТП в Ростовской области
Два человека погибли в лобовом ДТП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Два человека погибли в лобовом ДТП в Ростовской области
Два человека погибли и двое получили травмы в лобовом ДТП на трассе "Ростов - Ставрополь". Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области. РИА Новости Крым, 12.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Два человека погибли и двое получили травмы в лобовом ДТП на трассе "Ростов - Ставрополь". Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.ДТП произошло накануне в 23:10 в Егорлыкском районе."Водитель 1997 г.р., управляя автомобилем Renault, выехал на встречную полосу движения там, где это не запрещено ПДД, и столкнулся со встречным автомобилем Ford под управлением водителя 1991 г.р.", - рассказали в ГАИ. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
Два человека погибли в лобовом ДТП в Ростовской области

В Ростовской области в ночном ДТП погибли два человека и двое ранены

07:15 12.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Два человека погибли и двое получили травмы в лобовом ДТП на трассе "Ростов - Ставрополь". Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
ДТП произошло накануне в 23:10 в Егорлыкском районе.
"Водитель 1997 г.р., управляя автомобилем Renault, выехал на встречную полосу движения там, где это не запрещено ПДД, и столкнулся со встречным автомобилем Ford под управлением водителя 1991 г.р.", - рассказали в ГАИ.
В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Renault погибли на месте до приезда скорой помощи, водитель автомобиля Ford и его пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
