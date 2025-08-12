https://crimea.ria.ru/20250812/dva-cheloveka-pogibli-v-lobovom-dtp-v-rostovskoy-oblasti-1148660710.html

Два человека погибли в лобовом ДТП в Ростовской области

2025-08-12T07:15

происшествия

дтп

ростовская область

госавтоинспекция ростовской области

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148660594_0:3:1004:567_1920x0_80_0_0_d8069ae411e4abc9bbc8d3aa0545721c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Два человека погибли и двое получили травмы в лобовом ДТП на трассе "Ростов - Ставрополь". Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.ДТП произошло накануне в 23:10 в Егорлыкском районе."Водитель 1997 г.р., управляя автомобилем Renault, выехал на встречную полосу движения там, где это не запрещено ПДД, и столкнулся со встречным автомобилем Ford под управлением водителя 1991 г.р.", - рассказали в ГАИ. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в КрымуПодросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в КерчьВ Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больнице

ростовская область

2025

Новости

