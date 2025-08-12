Рейтинг@Mail.ru
Четверо детей пострадали при атаке ВСУ на Горловку - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Четверо детей пострадали при атаке ВСУ на Горловку
Четверо детей пострадали при атаке ВСУ на Горловку
Четверо детей пострадали при атаке ВСУ на Горловку
Четыре ребенка получили ранения средней степени тяжести в Горловке в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинскими войсками
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Четыре ребенка получили ранения средней степени тяжести в Горловке в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
горловка
донецкая народная республика (днр)
Четверо детей пострадали при атаке ВСУ на Горловку

Четыре ребенка пострадали при атаке ВСУ в Горловке в ДНР

19:28 12.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Четыре ребенка получили ранения средней степени тяжести в Горловке в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в жилом массиве "Строитель" (Никитовский район Горловки) ранения средней степени тяжести получили четверо детей", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Лента новостейМолния