https://crimea.ria.ru/20250812/chetvero-detey-postradali-pri-atake-vsu-na-gorlovku-1148676315.html
Четверо детей пострадали при атаке ВСУ на Горловку
Четверо детей пострадали при атаке ВСУ на Горловку - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Четверо детей пострадали при атаке ВСУ на Горловку
Четыре ребенка получили ранения средней степени тяжести в Горловке в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинскими войсками, заявил РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T19:28
2025-08-12T19:28
2025-08-12T19:28
иван приходько
горловка
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4243fdba8a7f54a0cf9881439c353a95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Четыре ребенка получили ранения средней степени тяжести в Горловке в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинскими войсками, заявил мэр города Иван Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
горловка
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_ce9ab656e39da744c9fb7997ffaaebc3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван приходько, горловка, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, происшествия
Четверо детей пострадали при атаке ВСУ на Горловку
Четыре ребенка пострадали при атаке ВСУ в Горловке в ДНР