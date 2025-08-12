https://crimea.ria.ru/20250812/abdrazakov-poobeschal-razvivat-kulturu-v-sevastopole-1148677635.html

Абдразаков пообещал развивать культуру в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал 8-й Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Прямо сейчас на сцене Севастопольского центра культуры и искусств выступают ведущие солисты Большого и Мариинского театров, "Геликон-оперы" и Новой оперы, передает корреспондент РИА Новости Крым. По словам руководителя Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдара Абдразакова, программа концерта была подобрана таким образом, чтобы состояла она из любимых многими известных русских романсов, которые исполняют сегодня выдающиеся оперные певцы и молодые таланты. По словам певца, для него самого выступление в Севастополе имеет особое значение."Никогда не был в Севастополе как артист, и вот наконец снова я здесь – в первый раз как певец. Буду знакомиться с вами, знакомиться ближе. И я очень надеюсь, что у нас будет какой-то наш клуб любителей академического пения, любителей Севастопольского театра оперы и балета. Мы будем с вами встречаться, будем общаться и будем развивать культуру в вашем городе, в нашей стране", – сказал он. Напомним, заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков был назначен руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета в декабре 2024 года. В этот день в Севастополе художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков впервые в истории основанного им фестиваля открывает его в Крыму. Здесь он представляет концерт с участием известных исполнителей. В их числе: заслуженный артист Республики Татарстан, ведущий солист театров "Геликон-опера" и "Новая опера" Алексей Тихомиров, выпускница Академии театра Сан Карло Анастасия Сагайдак, солисты Мариинского театра Кирилл Белов и Валерия Лебедева, приглашенная солистка Большого театра России Юлия Шаварина и солист Большого театра Беларуси Иосиф Никитенко. Вокальные сочинения русских и зарубежных композиторов звучат в сопровождении рояля, партия фортепиано исполняет концертмейстер Севастопольского театра оперы и балета Евгений Сергеев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

