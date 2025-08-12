https://crimea.ria.ru/20250812/33-letchika-stali-geroyami-rossii-s-nachala-spetsoperatsii-1148660307.html

33 летчика стали Героями России с начала спецоперации

33 летчика стали Героями России с начала спецоперации - РИА Новости Крым, 12.08.2025

33 летчика стали Героями России с начала спецоперации

За время проведения специальной военной операции 33 военнослужащих летного состава Военно-воздушных сил РФ удостоены высшей награды – звания Героя Российской... РИА Новости Крым, 12.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. За время проведения специальной военной операции 33 военнослужащих летного состава Военно-воздушных сил РФ удостоены высшей награды – звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов, поздравляя военнослужащих и ветеранов со 113-й годовщиной образования ВВС.Он напомнил, что военная авиация всегда являлась гордостью российской армии и одним из самых эффективных средств ведения боевых действий.На сегодняшний день за мужество и героизм, проявленные в ходе проведения спецоперации, 33 военнослужащих летного состава удостоены высшей награды – звания Героя Российской Федерации, отметил министр обороны. В то же время российские ученые, инженеры и конструкторы создают многофункциональные авиационные комплексы, а также новейшие образцы беспилотных ударных и разведывательных летательных аппаратов. Белоусов поблагодарил личный состав ВВС за самоотверженный труд, пожелал здоровья и успехов в службе на благо Родины.День Военно-воздушных сил России отмечается ежегодно в один и тот же день – 12 августа в соответствии с Указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".Авиация ВВС включает в себя дальнюю, фронтовую, военно-транспортную и армейскую авиацию, которые, в свою очередь, имеют в своем составе бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

