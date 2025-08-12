https://crimea.ria.ru/20250812/33-letchika-stali-geroyami-rossii-s-nachala-spetsoperatsii-1148660307.html
33 летчика стали Героями России с начала спецоперации
33 летчика стали Героями России с начала спецоперации - РИА Новости Крым, 12.08.2025
33 летчика стали Героями России с начала спецоперации
За время проведения специальной военной операции 33 военнослужащих летного состава Военно-воздушных сил РФ удостоены высшей награды – звания Героя Российской... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T06:48
2025-08-12T06:48
2025-08-12T06:48
андрей белоусов
армия и флот
вооруженные силы россии
военно-воздушные силы (ввс) россии
россия
праздники и памятные даты
подвиги героев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/07/1124091353_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a843dd0ad9b42c9e221ce1d27eabc629.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. За время проведения специальной военной операции 33 военнослужащих летного состава Военно-воздушных сил РФ удостоены высшей награды – звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов, поздравляя военнослужащих и ветеранов со 113-й годовщиной образования ВВС.Он напомнил, что военная авиация всегда являлась гордостью российской армии и одним из самых эффективных средств ведения боевых действий.На сегодняшний день за мужество и героизм, проявленные в ходе проведения спецоперации, 33 военнослужащих летного состава удостоены высшей награды – звания Героя Российской Федерации, отметил министр обороны. В то же время российские ученые, инженеры и конструкторы создают многофункциональные авиационные комплексы, а также новейшие образцы беспилотных ударных и разведывательных летательных аппаратов. Белоусов поблагодарил личный состав ВВС за самоотверженный труд, пожелал здоровья и успехов в службе на благо Родины.День Военно-воздушных сил России отмечается ежегодно в один и тот же день – 12 августа в соответствии с Указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".Авиация ВВС включает в себя дальнюю, фронтовую, военно-транспортную и армейскую авиацию, которые, в свою очередь, имеют в своем составе бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/07/1124091353_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_9d2e7d50321c7cc98810a4fbf66ce215.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, армия и флот, вооруженные силы россии, военно-воздушные силы (ввс) россии, россия, праздники и памятные даты, подвиги героев
33 летчика стали Героями России с начала спецоперации
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. За время проведения специальной военной операции 33 военнослужащих летного состава Военно-воздушных сил РФ удостоены высшей награды – звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов, поздравляя военнослужащих и ветеранов со 113-й годовщиной образования ВВС.
Он напомнил, что военная авиация всегда являлась гордостью российской армии и одним из самых эффективных средств ведения боевых действий.
"Ее личный состав внес огромный вклад в победу советского народа над фашистской Германией, с честью выполнял интернациональный долг и участвовал в антитеррористических операциях во многих точках мира. Профессионализм, стойкость и мужество предыдущих поколений летчиков, испытателей и создателей уникальной техники обеспечили уверенное превосходство нашей страны в небе",- цитирует Белоусова пресс-служба Минобороны РФ.
На сегодняшний день за мужество и героизм, проявленные в ходе проведения спецоперации, 33 военнослужащих летного состава удостоены высшей награды – звания Героя Российской Федерации, отметил министр обороны.
В то же время российские ученые, инженеры и конструкторы создают многофункциональные авиационные комплексы, а также новейшие образцы беспилотных ударных и разведывательных летательных аппаратов.
Белоусов поблагодарил личный состав ВВС за самоотверженный труд, пожелал здоровья и успехов в службе на благо Родины.
День Военно-воздушных сил России отмечается ежегодно в один и тот же день – 12 августа в соответствии с Указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
Авиация ВВС включает в себя дальнюю, фронтовую, военно-транспортную и армейскую авиацию, которые, в свою очередь, имеют в своем составе бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.