Рейтинг@Mail.ru
33 летчика стали Героями России с начала спецоперации - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250812/33-letchika-stali-geroyami-rossii-s-nachala-spetsoperatsii-1148660307.html
33 летчика стали Героями России с начала спецоперации
33 летчика стали Героями России с начала спецоперации - РИА Новости Крым, 12.08.2025
33 летчика стали Героями России с начала спецоперации
За время проведения специальной военной операции 33 военнослужащих летного состава Военно-воздушных сил РФ удостоены высшей награды – звания Героя Российской... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T06:48
2025-08-12T06:48
андрей белоусов
армия и флот
вооруженные силы россии
военно-воздушные силы (ввс) россии
россия
праздники и памятные даты
подвиги героев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/07/1124091353_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a843dd0ad9b42c9e221ce1d27eabc629.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. За время проведения специальной военной операции 33 военнослужащих летного состава Военно-воздушных сил РФ удостоены высшей награды – звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов, поздравляя военнослужащих и ветеранов со 113-й годовщиной образования ВВС.Он напомнил, что военная авиация всегда являлась гордостью российской армии и одним из самых эффективных средств ведения боевых действий.На сегодняшний день за мужество и героизм, проявленные в ходе проведения спецоперации, 33 военнослужащих летного состава удостоены высшей награды – звания Героя Российской Федерации, отметил министр обороны. В то же время российские ученые, инженеры и конструкторы создают многофункциональные авиационные комплексы, а также новейшие образцы беспилотных ударных и разведывательных летательных аппаратов. Белоусов поблагодарил личный состав ВВС за самоотверженный труд, пожелал здоровья и успехов в службе на благо Родины.День Военно-воздушных сил России отмечается ежегодно в один и тот же день – 12 августа в соответствии с Указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".Авиация ВВС включает в себя дальнюю, фронтовую, военно-транспортную и армейскую авиацию, которые, в свою очередь, имеют в своем составе бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/07/1124091353_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_9d2e7d50321c7cc98810a4fbf66ce215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей белоусов, армия и флот, вооруженные силы россии, военно-воздушные силы (ввс) россии, россия, праздники и памятные даты, подвиги героев
33 летчика стали Героями России с начала спецоперации

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил

06:48 12.08.2025
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования самолетов ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования самолетов ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. За время проведения специальной военной операции 33 военнослужащих летного состава Военно-воздушных сил РФ удостоены высшей награды – звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов, поздравляя военнослужащих и ветеранов со 113-й годовщиной образования ВВС.
Он напомнил, что военная авиация всегда являлась гордостью российской армии и одним из самых эффективных средств ведения боевых действий.
"Ее личный состав внес огромный вклад в победу советского народа над фашистской Германией, с честью выполнял интернациональный долг и участвовал в антитеррористических операциях во многих точках мира. Профессионализм, стойкость и мужество предыдущих поколений летчиков, испытателей и создателей уникальной техники обеспечили уверенное превосходство нашей страны в небе",- цитирует Белоусова пресс-служба Минобороны РФ.
На сегодняшний день за мужество и героизм, проявленные в ходе проведения спецоперации, 33 военнослужащих летного состава удостоены высшей награды – звания Героя Российской Федерации, отметил министр обороны.
В то же время российские ученые, инженеры и конструкторы создают многофункциональные авиационные комплексы, а также новейшие образцы беспилотных ударных и разведывательных летательных аппаратов.
Белоусов поблагодарил личный состав ВВС за самоотверженный труд, пожелал здоровья и успехов в службе на благо Родины.
День Военно-воздушных сил России отмечается ежегодно в один и тот же день – 12 августа в соответствии с Указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
Авиация ВВС включает в себя дальнюю, фронтовую, военно-транспортную и армейскую авиацию, которые, в свою очередь, имеют в своем составе бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Андрей БелоусовАрмия и флотВооруженные силы РоссииВоенно-воздушные силы (ВВС) РоссииРоссияПраздники и памятные датыПодвиги героев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:4833 летчика стали Героями России с начала спецоперации
06:28В древнем городище Мирмекий в Керчи обнаружили уникальные артефакты
06:06Крымский мост утром во вторник - в очереди 360 авто
00:01Какую погоду принесет в Крым во вторник Азорский антициклон
00:00Какой сегодня праздник: 12 августа
23:17Крупный пожар под Белогорском в Крыму потушили
23:03В Севастополе закрыли рейд
22:51Заявления Трампа и пожар на 450 гектарах в Крыму – главное за день
22:23Из-за жары могут образовываться тромбы – предупреждение кардиолога
22:06Смотрите наверх: Венера и Юпитер подошли максимально близко друг к другу
21:39Встреча Путина и Трампа на Аляске: что будут решать президенты
21:18На Камчатке произошло новое мощное землетрясение
21:02За какими переводами с карты на карту следит налоговая в Крыму
20:41Трамп сделал заявление о предстоящей встрече с Путиным
20:13Еще одно село под Алуштой в Крыму переходит на графики подачи воды
19:59Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в Крыму
19:40Фестиваль "Дорога в цирк" станет частью празднования 100-летия "Артека"
19:25Ситуация на Крымском мосту сейчас –сколько ждать проезда
19:12В Ростовской области ввели запрет на съемку атак БПЛА
19:01Движение транспорта на въезде в Симферополь возобновили
Лента новостейМолния