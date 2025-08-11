https://crimea.ria.ru/20250811/zayavleniya-trampa-i-pozhar-na-450-gektarakh-v-krymu--glavnoe-za-den-1148658948.html

Заявления Трампа и пожар на 450 гектарах в Крыму – главное за день

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросит российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине. Армения и Азербайджан подписали проект... РИА Новости Крым, 11.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что попросит российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине. Армения и Азербайджан подписали проект мирного договора. ЕС перевел Украине 1,6 миллиарда евро замороженных российских активов. Под Белогорском в Крыму горит 450 гектаров сухой растительности. Ждать ли в Крыму отзвуков после землетрясения в турецкой провинции Балыкесир. В Минпросвещения сообщили, что в России учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая.О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.Заявления Трампа перед встречей с ПутинымПрезидент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме заявил, что собирается 15-го августа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.Также он заявил, что перед встречей попросит президента РФ завершить конфликт на Украине.Об основных заявлениях Трампа в ходе брифинга - в подборке РИА Новости Крым.Армения и Азербайджан подписали мирный договорЕреван и Баку подписали проект мирного договора, в котором обязались не иметь территориальных претензий друг к другу. В документе сказано, что обе страны сознают срочную необходимость установления справедливого и долгосрочного мира в регионе, готовы к установлению добрососедских отношений. Ереван и Баку признают и будут уважать территориальную целостность друг друга.Киев получит от Евросоюза 1,6 миллиарда евроЕврокомиссия согласовала перевод Украине третьего транша доходов от замороженных российских активов. В этот раз Киев получит от ЕС 1,6 миллиарда евро."Третий транш в размере 1,6 миллиарда евро, полученный от иммобилизованных активов Центрального банка России, направлен на поддержку Украины", - сказано в тексте.В Крыму горит 450 гектаров сухостояКрупный пожар вспыхнул в Белогорском районе между селами Павловка и Васильевка. Для его ликвидации задействованы вертолеты. Борьба с огнем осложняется труднодоступной местностью, жаркой и ветреной погодой. Спустя несколько часов ландшафтный пожар удалось локализовать на площади 450 гектаров.Сейсмолог оценил риски для Крыма после толчков в ТурцииПроизошедшее в турецкой провинции Балыкесир землетрясение не несет никаких рисков для Крыма. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентовГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала правильной инициативу крымского парламента о запрете публичного использования произведений иноагентов."С одной стороны иноагет иноагенту рознь. Я знаю среди иноагентов людей, которые, как мне кажется, туда попали если не однозначно ошибочно, то довольно сомнительно. С другой стороны, есть огромное количество иноагентов, которые просто настоящие враги, на которых клейма ставить негде. И давным-давно было понятно, что они враги", - сказала Симоньян в эксклюзивном комментарии РИА Новости Крым.Учебный год в РФ продлится до 26 маяМинпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России, он завершится 26 мая."Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая", - сообщили в профильном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

