Заявления Трампа и пожар на 450 гектарах в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Заявления Трампа и пожар на 450 гектарах в Крыму – главное за день
Заявления Трампа и пожар на 450 гектарах в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Заявления Трампа и пожар на 450 гектарах в Крыму – главное за день
Президент США Дональд Трамп заявил, что попросит российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине. Армения и Азербайджан подписали проект... РИА Новости Крым, 11.08.2025
россия
крым
сша
политика
внешняя политика
новости
главное за день
в мире
армения
азербайджан
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что попросит российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине. Армения и Азербайджан подписали проект мирного договора. ЕС перевел Украине 1,6 миллиарда евро замороженных российских активов. Под Белогорском в Крыму горит 450 гектаров сухой растительности. Ждать ли в Крыму отзвуков после землетрясения в турецкой провинции Балыкесир. В Минпросвещения сообщили, что в России учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая.О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.Заявления Трампа перед встречей с ПутинымПрезидент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме заявил, что собирается 15-го августа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.Также он заявил, что перед встречей попросит президента РФ завершить конфликт на Украине.Об основных заявлениях Трампа в ходе брифинга - в подборке РИА Новости Крым.Армения и Азербайджан подписали мирный договорЕреван и Баку подписали проект мирного договора, в котором обязались не иметь территориальных претензий друг к другу. В документе сказано, что обе страны сознают срочную необходимость установления справедливого и долгосрочного мира в регионе, готовы к установлению добрососедских отношений. Ереван и Баку признают и будут уважать территориальную целостность друг друга.Киев получит от Евросоюза 1,6 миллиарда евроЕврокомиссия согласовала перевод Украине третьего транша доходов от замороженных российских активов. В этот раз Киев получит от ЕС 1,6 миллиарда евро."Третий транш в размере 1,6 миллиарда евро, полученный от иммобилизованных активов Центрального банка России, направлен на поддержку Украины", - сказано в тексте.В Крыму горит 450 гектаров сухостояКрупный пожар вспыхнул в Белогорском районе между селами Павловка и Васильевка. Для его ликвидации задействованы вертолеты. Борьба с огнем осложняется труднодоступной местностью, жаркой и ветреной погодой. Спустя несколько часов ландшафтный пожар удалось локализовать на площади 450 гектаров.Сейсмолог оценил риски для Крыма после толчков в ТурцииПроизошедшее в турецкой провинции Балыкесир землетрясение не несет никаких рисков для Крыма. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентовГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала правильной инициативу крымского парламента о запрете публичного использования произведений иноагентов."С одной стороны иноагет иноагенту рознь. Я знаю среди иноагентов людей, которые, как мне кажется, туда попали если не однозначно ошибочно, то довольно сомнительно. С другой стороны, есть огромное количество иноагентов, которые просто настоящие враги, на которых клейма ставить негде. И давным-давно было понятно, что они враги", - сказала Симоньян в эксклюзивном комментарии РИА Новости Крым.Учебный год в РФ продлится до 26 маяМинпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России, он завершится 26 мая."Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая", - сообщили в профильном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Заявления Трампа и пожар на 450 гектарах в Крыму – главное за день

Заявления Трампа перед встречей с Путиным и пожар в Крыму на площади 450 га – главное

22:51 11.08.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар под Белогорском в Крыму локализован на 450 гектарах
Пожар под Белогорском в Крыму локализован на 450 гектарах
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что попросит российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине. Армения и Азербайджан подписали проект мирного договора. ЕС перевел Украине 1,6 миллиарда евро замороженных российских активов. Под Белогорском в Крыму горит 450 гектаров сухой растительности. Ждать ли в Крыму отзвуков после землетрясения в турецкой провинции Балыкесир. В Минпросвещения сообщили, что в России учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая.
О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.

Заявления Трампа перед встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме заявил, что собирается 15-го августа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
"Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь (в Вашингтоне - ред.) и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах", - заявил Трамп.
Также он заявил, что перед встречей попросит президента РФ завершить конфликт на Украине.
"Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и сказать ему: "Вы должны положить конец этой войне. Вы должны положить ей конец", - заявил Трамп журналистам.
Об основных заявлениях Трампа в ходе брифинга - в подборке РИА Новости Крым.
Флаги России и США
21:39Радио "Спутник в Крыму"
Встреча Путина и Трампа на Аляске: что будут решать президенты

Армения и Азербайджан подписали мирный договор

Ереван и Баку подписали проект мирного договора, в котором обязались не иметь территориальных претензий друг к другу. В документе сказано, что обе страны сознают срочную необходимость установления справедливого и долгосрочного мира в регионе, готовы к установлению добрососедских отношений. Ереван и Баку признают и будут уважать территориальную целостность друг друга.
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
08:34
Спецслужбы Украины хотели сделать из российских пенсионерок "живые бомбы"

Киев получит от Евросоюза 1,6 миллиарда евро

Еврокомиссия согласовала перевод Украине третьего транша доходов от замороженных российских активов. В этот раз Киев получит от ЕС 1,6 миллиарда евро.
"Третий транш в размере 1,6 миллиарда евро, полученный от иммобилизованных активов Центрального банка России, направлен на поддержку Украины", - сказано в тексте.
В зале суда - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
11:02
Готовили теракты в Крыму: перед судом предстанут агенты спецслужб Киева

В Крыму горит 450 гектаров сухостоя

Крупный пожар вспыхнул в Белогорском районе между селами Павловка и Васильевка. Для его ликвидации задействованы вертолеты. Борьба с огнем осложняется труднодоступной местностью, жаркой и ветреной погодой. Спустя несколько часов ландшафтный пожар удалось локализовать на площади 450 гектаров.
Сколько стоит собрать ребенка школу на школьной ярмарке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
17:28
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Крыму – обзор цен на видео

Сейсмолог оценил риски для Крыма после толчков в Турции

Произошедшее в турецкой провинции Балыкесир землетрясение не несет никаких рисков для Крыма. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.
"Крыму абсолютно ничего не грозит. Никаких последствий в Крыму не стоит ждать, потому что землетрясение ощущалось достаточно локально на не очень больших расстояниях от эпицентра", - сказал эксперт.
Сближение Венеры и Юпитера на звездном небе
22:06
Смотрите наверх: Венера и Юпитер подошли максимально близко друг к другу

Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентов

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала правильной инициативу крымского парламента о запрете публичного использования произведений иноагентов.
"С одной стороны иноагет иноагенту рознь. Я знаю среди иноагентов людей, которые, как мне кажется, туда попали если не однозначно ошибочно, то довольно сомнительно. С другой стороны, есть огромное количество иноагентов, которые просто настоящие враги, на которых клейма ставить негде. И давным-давно было понятно, что они враги", - сказала Симоньян в эксклюзивном комментарии РИА Новости Крым.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
12:00
"Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к России

Учебный год в РФ продлится до 26 мая

Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России, он завершится 26 мая.
"Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая", - сообщили в профильном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Россия Крым США Политика Внешняя политика Новости Главное за день В мире Армения Азербайджан Дональд Трамп Минпросвещения РФ
 
