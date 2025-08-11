https://crimea.ria.ru/20250811/zachem-brosat-rybu-obratno-v-vodu-sportivnaya-rybalka-v-krymu-1148502101.html

Зачем бросать рыбу обратно в воду: спортивная рыбалка в Крыму

Не так давно по новостным лентам пролетела информация от Федерации спортивного рыболовства России, что за последние два десятилетия количество рыбаков в стране...

Не так давно по новостным лентам пролетела информация от Федерации спортивного рыболовства России, что за последние два десятилетия количество рыбаков в стране увеличилось на 20%, причем молодежи стало больше. О спортивной рыбалке и ее особенностях на полуострове говорили с президентом РОО "Федерации рыболовного спорта Республики Крым и членом президиума Федерации рыболовного спорта России Сергеем Светлицким.Дорогое удовольствие– Пишут, что количество молодых рыболовов растет…– Я в этом не уверен, если честно. Количество спортсменов растет, это правда, но то, что это молодые парни, такой тенденции я не замечаю. Спорт у нас затратный: покупка оборудования, удилищ, снастей, прикормок и так далее требует немалых финансовых вливаний. И поэтому молодые люди не всегда готовы участвовать. В основном наш контингент - это либо дети, потому что в Республике Крым для них все бесплатно, или взрослые состоявшиеся люди, которые себе могут позволить эти затраты. В рыболовном спорте обязательно у спортсмена в наличии должно быть определенное оборудование, определенного качества. И тут как с автомобилем. Обычный автомобиль стоит миллион рублей, а гоночный – сто миллионов. У нас в федерации достаточно успешные люди. Возраст спортсменов – в основном от 30 до 50 лет.– То есть спортивным рыболовством люди занимаются в свободное от основной работы время?– Да. Но есть компании, например, по производству рыболовных снастей, которые принимают себе в команду людей, и эти люди уже выступают за деньги. То есть компании платят крутым спортсменам, чтобы они представляли именно их компанию.– Кстати про детей. Рыбалка, особенно пресноводная – это же медитативный процесс, а дети в основном активные, на месте им усидеть сложно…– Мы создаем такие условия для тренировок и соревнований, в которых дети не устают. То есть это соревнования в коротких отрезках времени. Плюс мы придумываем какие-то увеселительные мероприятия, приглашаем аниматоров, привозим угощения, делаем небольшие перерывы. Если все это есть, тогда дети спокойно ловят.– В рыболовный спорт люди приходят из любительской рыбалки?Почему в Крыму у спортсменов зимой каникулы– Вы тренируетесь и соревнуетесь круглый год или есть сезоны, связанные с запретом ловли рыбы или с погодой?– У нас есть летние дисциплины спортивной рыбалки и зимние, которые в Крыму не работают. Исключениями для ловли на полуострове являются декабрь, январь и февраль, потому что у нас на водоемах зимой нет льда. А вообще в Российской Федерации практически везде ловят круглый год. Мы иногда позволяем себе в лютый мороз провести одно-два соревнования по зимней блесне или по мормышке, но в основном этого нет. Но на нас точно так же распространяются все запреты по ловле, как и на обычных любителей-рыболовов: главный нерест с 1 апреля по 31 мая. И сколько мы не пытались пробить в законодательстве поблажки для рыболовного спорта, в котором всю пойманную рыбу отпускают, у нас не получилось. Хотя в некоторых других субъектах Российской Федерации рыбалка разрешена круглый год на одну удочку с одним крючком. То есть у них даже любители ловят в этот период.– Рыболовный спорт предполагает, что рыбу отпускают?– Да, конечно, 100% всегда отпускают.– Крым окружен двумя морями, есть ли у нас на полуострове морской рыболовный спорт?– По нормативам Федерация рыболовного спорта России входит во Всемирную Федерацию ловли в пресной воде. Для того, чтобы ловить в морской, есть отдельная федерация. Федерации рыболовного спорта России надо и туда вступать, чтобы и этот вид сделать официальным видом спорта. Сейчас пока российское членство в ней только пробивают, так что официальные соревнования на морской воде не могут проходить.За удочку браться только сильными руками– Что необходимо знать и уметь, и какими качествами характера обладать спортсмену-рыболову?– Каким образом проходят тренировки?– Есть тренеры по дисциплинам, выезжают, тренируются забрасывать, ездят на тестирование нового оборудования и так далее. Это все происходит на свежем воздухе и в любую погоду. И в спортзал надо ходить самому. Если мы говорим о "сборниках", то поддерживать себя в спортивной форме – обязательная рекомендация. Но если тренерский состав увидит, что человек, участвующий в Чемпионатах или в соревнованиях на Кубок России, если мы говорим о спорте высших достижений, не готов к силовым нагрузкам, то ничего хорошего не будет.– То есть в рыболовном спорте, чтобы посидеть с удочкой, прежде необходимо посещать воркаут-площадку?– На нервах?– Нет, жара и круглосуточная ловля на протяжении трех дней.– Какую рыбу вы ловите, а какая рыба у вас не котируется? И как оценивают успехи – по размеру, по весу, по видовой категории?– И по весу считаем, и по длине, и по виду. От дисциплины зависит. В дисциплине ловли карпа целевая рыба только карп и белый амур. Другая дисциплина - рыба ловля хищной рыбы: судак, окунь, и там уже не котируется карась, карп и так далее. Есть подведение итогов либо с помощью взвешивания рыбы, либо с помощью измерения. Тоже от дисциплины зависит.Рыбалка – работа или отдых– На каком уровне крымские спортсмены среди спортсменов России?– На хорошем. Мы часто бываем призерами. В этом году стали серебряными призерами Кубка России по ловле карпа, сборная Крыма и на чемпионатах мира выступала.– А вы сами как оказались в этом спорте?– В детстве я был любителем. В рыболовный спорт пришел где-то лет в 18, но у меня была поддержка родителей. Все, что мне было надо, мне покупали родители. Сам бы я не осилил.– Вы теперь после того, как возглавили отделение федерации, ходите на рыбалку для души?– Нет. Когда я был сам спортсменом, меня это увлекало, а, когда я стал руководителем и судьей всероссийской категории, то я все время я занят проведением порядка 30 мероприятий в год. И мне не хочется уже ничего. Это как любое хобби, которое становится работой. Это любимая работа, но работа. На любительскую рыбалку у меня нет столько времени: что ни выходные, то мероприятие.– Пресноводную рыбу вы едите?– Как стал руководителем федерации, я ее есть перестал. Я рыбу в принципе ем только морскую. У нас документами в Уставе Федерации сказано о необходимости сохранения биологических ресурсов Республики Крым. Вот я таким способом и сохраняю.

