https://crimea.ria.ru/20250811/vstrecha-putina-i-trampa-na-alyaske-chto-budut-reshat-prezidenty-1148642951.html
Встреча Путина и Трампа на Аляске: что будут решать президенты
Встреча Путина и Трампа на Аляске: что будут решать президенты - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Встреча Путина и Трампа на Аляске: что будут решать президенты
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе переговоров на Аляске обсудят как можно большее число вопросов, по которым страны взаимодействуют... РИА Новости Крым, 11.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе переговоров на Аляске обсудят как можно большее число вопросов, по которым страны взаимодействуют и имеют большие перспективы для расширения сотрудничества. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По его словам, у России и США "есть огромное количество тем, которые стоит обсуждать". И поскольку это первая встреча президентов за много лет, на ней поднимут если не весь спектр проблем, накопившихся во взаимоотношениях между странами, то "как можно большее число вопросов, по которым мы взаимодействием", считает эксперт.Еще одной темой из списка важнейших станет Арктика, где у России и США есть общие интересы, уверен он."Место обязывает говорить о сотрудничестве в Арктике. Было бы странно, находясь в арктическом регионе, не обсудить перспективы взаимодействия, использования возможностей сторон осваивать вместе огромные просторы региона. Я уверен, что об этом будут говорить. 100% это будет одной из тем переговоров", – сказал Шатров.Третья тема на повестке дня – совместная разработка на территории России полезных ископаемых, в которых крайне нуждаются США, сказал эксперт."Мы являемся поставщиками определенных материалов, металлов для американских компаний, без которых они в условиях санкций не могу существовать, поэтому и санкций по этим материалам нет. Это в частности уран, титан. У них большой запрос и на редкоземельные материалы...Тут есть о чем поговорить. У России достаточно спокойных территорий, на которых мы вместе с американцами можем добывать те или иные материалы. И я думаю, здесь будем сотрудничать", – прокомментировал Шатров.Кроме того, президенты РФ и США в ходе своей встречи обсудят сотрудничество в сфере кибербезопасности, а также противодействия международному терроризму и наркопреступности, считает эксперт."Наши спецслужбы взаимодействуют даже сейчас, в условиях кризиса наших отношений", – заметил Шатров.Еще одним направлением беседы лидеров станет "Сирия и в целом Ближний Восток, где и наши интересы пересекаются, и у России есть возможность влиять на процессы", добавил он."Вообще огромное количество направлений есть, помимо украинского кризиса. Мы ведь и в космос летаем вместе", – напомнил Шатров.Ранее Шатров высказал мнение, что Путин и Трамп выбрали Аляску местом своей встречи, так как не желают вовлекать посредников в переговорный процесс. Политолог Андрей Никифоров заявил, что формула для достижения договоренностей на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже прописана и Украина не занимает в ней важную роль.
Встреча Путина и Трампа на Аляске: что будут решать президенты

21:39 11.08.2025
 
© © Коллаж РИА НовостиФлаги России и США
Флаги России и США
© © Коллаж РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе переговоров на Аляске обсудят как можно большее число вопросов, по которым страны взаимодействуют и имеют большие перспективы для расширения сотрудничества. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По его словам, у России и США "есть огромное количество тем, которые стоит обсуждать". И поскольку это первая встреча президентов за много лет, на ней поднимут если не весь спектр проблем, накопившихся во взаимоотношениях между странами, то "как можно большее число вопросов, по которым мы взаимодействием", считает эксперт.
"И прежде всего это, конечно, глобальная безопасность. Сейчас мы находимся на новом витке развития гонки вооружений, и с этим процессом необходимо что-то делать, потому что можно довести его до очень опасного предела. Поэтому перспективы новых договоренностей об ограничении стратегических наступательных вооружений будут также обсуждаться на этой встрече", – сказал Шатров.
Еще одной темой из списка важнейших станет Арктика, где у России и США есть общие интересы, уверен он.
"Место обязывает говорить о сотрудничестве в Арктике. Было бы странно, находясь в арктическом регионе, не обсудить перспективы взаимодействия, использования возможностей сторон осваивать вместе огромные просторы региона. Я уверен, что об этом будут говорить. 100% это будет одной из тем переговоров", – сказал Шатров.
Третья тема на повестке дня – совместная разработка на территории России полезных ископаемых, в которых крайне нуждаются США, сказал эксперт.
"Мы являемся поставщиками определенных материалов, металлов для американских компаний, без которых они в условиях санкций не могу существовать, поэтому и санкций по этим материалам нет. Это в частности уран, титан. У них большой запрос и на редкоземельные материалы...Тут есть о чем поговорить. У России достаточно спокойных территорий, на которых мы вместе с американцами можем добывать те или иные материалы. И я думаю, здесь будем сотрудничать", – прокомментировал Шатров.
Кроме того, президенты РФ и США в ходе своей встречи обсудят сотрудничество в сфере кибербезопасности, а также противодействия международному терроризму и наркопреступности, считает эксперт.
"Наши спецслужбы взаимодействуют даже сейчас, в условиях кризиса наших отношений", – заметил Шатров.
Еще одним направлением беседы лидеров станет "Сирия и в целом Ближний Восток, где и наши интересы пересекаются, и у России есть возможность влиять на процессы", добавил он.
"Вообще огромное количество направлений есть, помимо украинского кризиса. Мы ведь и в космос летаем вместе", – напомнил Шатров.
"Россия – великая держава с огромными связями и влиянием в мире, и взаимодействовать с ней американцы просто обязаны, потому что иначе не будет получаться цельно, если в этих процессах не участвует Россия. Я думаю, об этом также будут говорить Трамп и Путин", – заключил эксперт.
Ранее Шатров высказал мнение, что Путин и Трамп выбрали Аляску местом своей встречи, так как не желают вовлекать посредников в переговорный процесс. Политолог Андрей Никифоров заявил, что формула для достижения договоренностей на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже прописана и Украина не занимает в ней важную роль.
