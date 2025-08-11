https://crimea.ria.ru/20250811/v-sevastopole-zakryli-reyd-1148659657.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе приостановили курсирование катеров и парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T23:03
2025-08-11T23:03
2025-08-11T23:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили курсирование катеров и парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах временной остановки морского сообщения не сообщается.Рейд в городе могут закрыть из-за погодных условий. Кроме того, работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности.Морской пассажирский транспорт возобновил работу в 23:13.
