Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250811/v-sevastopole-zakryli-reyd-1148659657.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 11.08.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе приостановили курсирование катеров и парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T23:03
2025-08-11T23:14
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
новости севастополя
общество
логистика
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили курсирование катеров и парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах временной остановки морского сообщения не сообщается.Рейд в городе могут закрыть из-за погодных условий. Кроме того, работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности.Морской пассажирский транспорт возобновил работу в 23:13.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_4caa2bb8492506757c62ec3ccba231cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, новости севастополя, общество, логистика, крым
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

23:03 11.08.2025 (обновлено: 23:14 11.08.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили курсирование катеров и парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
О причинах временной остановки морского сообщения не сообщается.
Рейд в городе могут закрыть из-за погодных условий. Кроме того, работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности.
Морской пассажирский транспорт возобновил работу в 23:13.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортМорской транспортНовости СевастополяОбществоЛогистикаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Какую погоду принесет в Крым во вторник Азорский антициклон
00:00Какой сегодня праздник: 12 августа
23:17Крупный пожар под Белогорском в Крыму потушили
23:03В Севастополе закрыли рейд
22:51Заявления Трампа и пожар на 450 гектарах в Крыму – главное за день
22:23Из-за жары могут образовываться тромбы – предупреждение кардиолога
22:06Смотрите наверх: Венера и Юпитер подошли максимально близко друг к другу
21:39Встреча Путина и Трампа на Аляске: что будут решать президенты
21:18На Камчатке произошло новое мощное землетрясение
21:02За какими переводами с карты на карту следит налоговая в Крыму
20:41Трамп сделал заявление о предстоящей встрече с Путиным
20:13Еще одно село под Алуштой в Крыму переходит на графики подачи воды
19:59Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в Крыму
19:40Фестиваль "Дорога в цирк" станет частью празднования 100-летия "Артека"
19:25Ситуация на Крымском мосту сейчас –сколько ждать проезда
19:12В Ростовской области ввели запрет на съемку атак БПЛА
19:01Движение транспорта на въезде в Симферополь возобновили
18:46Трамп заявил, что попросит Путина завершить конфликт на Украине
18:38ЕС перевел Украине 1,6 миллиарда евро замороженных российских активов
18:27На въезде в Симферополь большая пробка – видео
Лента новостейМолния