В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе приостановили курсирование катеров и парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 11.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили курсирование катеров и парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах временной остановки морского сообщения не сообщается.Рейд в городе могут закрыть из-за погодных условий. Кроме того, работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности.Морской пассажирский транспорт возобновил работу в 23:13.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

