В Севастополе уровень младенческой смертности один из самых низких в РФ

В Севастополе уровень младенческой смертности один из самых низких в РФ - РИА Новости Крым, 11.08.2025

В Севастополе уровень младенческой смертности один из самых низких в РФ

В Севастополе снизилась младенческая смертность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе

2025-08-11T11:24

2025-08-11T11:24

2025-08-11T11:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе снизилась младенческая смертность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе визита в регион и осмотра действующих и строящихся медицинских объектов города.Губернатор города Михаил Развожаев в ходе встречи с министром подчеркнул, что в этом году в Севастополе был полностью завершен процесс лицензирования объектов здравоохранения. Все 120 учреждений полностью интегрированы в законодательное поле РФ.Мурашко в свою очередь обратил внимание на организацию медицинской помощи и реабилитации для участников специальной военной операции, а также на популяризацию здорового образа жизни в Севастополе через общегородские проекты."Хотел бы отметить, что регион активно помогает участникам специальной военной операции. Это оказание медицинской помощи, реабилитационные мероприятия, психотерапевтическая помощь. В программе государственных гарантий у нас предусмотрено индивидуальное сопровождение этой категории граждан. Безусловно, Севастополь прекрасно понимает значимость этого вопроса", - сказал глава Минздрава РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансера Как модернизируют систему здравоохранения в Запорожской области В Симферополе откроют отделение для оказания экстренной медпомощи

