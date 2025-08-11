Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе откроется музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
В Севастополе откроется музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
В Севастополе откроется музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова - РИА Новости Крым, 11.08.2025
В Севастополе откроется музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
VIII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова откроется 12 августа в Севастопольском центре культуры и искусств выступлениями ведущих солистов... РИА Новости Крым, 11.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. VIII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова откроется 12 августа в Севастопольском центре культуры и искусств выступлениями ведущих солистов Большого и Мариинского театров, "Геликон-оперы" и Новой оперы, сообщает ВТБ, при поддержке которого организовано это культурное событие.Впервые в истории фестиваля он пройдет в Крыму, а с 19 по 25 сентября продолжится на Дальнем Востоке – во Владивостоке, Уссурийске, Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске.Публика увидит выступления лучших выпускников образовательной программы фестиваля Ильдара Абдразакова. На Дальнем Востоке на сцену выйдут артист Молодежной оперной программы Большого театра Чингис Баиров, солистка Воронежского театра оперы и балета Мария Бойко и обладательница Гран-при международного конкурса имени Муслима Магомаева Екатерина Иванова.В программу также вошел совместный проект с Мариинским театром – концертное исполнение оперы Джузеппе Верди "Аттила" под управлением Симфонического оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева, где Ильдар Абдразаков исполнит заглавную партию.Образовательная программа фестиваля уже привлекла более 5800 заявок со всего мира и выпустила более 220 участников. В прошлом году программа была усилена "Летней школой Ильдара Абдразакова" – десятидневным интенсивом в Санкт-Петербурге для одаренных вокалистов, организованным при поддержке ВТБ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. VIII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова откроется 12 августа в Севастопольском центре культуры и искусств выступлениями ведущих солистов Большого и Мариинского театров, "Геликон-оперы" и Новой оперы, сообщает ВТБ, при поддержке которого организовано это культурное событие.
Впервые в истории фестиваля он пройдет в Крыму, а с 19 по 25 сентября продолжится на Дальнем Востоке – во Владивостоке, Уссурийске, Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске.
Публика увидит выступления лучших выпускников образовательной программы фестиваля Ильдара Абдразакова. На Дальнем Востоке на сцену выйдут артист Молодежной оперной программы Большого театра Чингис Баиров, солистка Воронежского театра оперы и балета Мария Бойко и обладательница Гран-при международного конкурса имени Муслима Магомаева Екатерина Иванова.
В программу также вошел совместный проект с Мариинским театром – концертное исполнение оперы Джузеппе Верди "Аттила" под управлением Симфонического оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева, где Ильдар Абдразаков исполнит заглавную партию.
Образовательная программа фестиваля уже привлекла более 5800 заявок со всего мира и выпустила более 220 участников. В прошлом году программа была усилена "Летней школой Ильдара Абдразакова" – десятидневным интенсивом в Санкт-Петербурге для одаренных вокалистов, организованным при поддержке ВТБ.
"Не первый год мы поддерживаем фестиваль Ильдара Абдразакова, который помогает талантливой молодежи не только заявить о себе, но и занять заслуженное место в мире оперного искусства. За прошлые семь сезонов фестиваль охватил 25 городов России, собрал более 42 тысяч зрителей и миллионы просмотров онлайн-трансляций. Мы придаем большое значение расширению географии проекта, поскольку это позволит сделать оперное искусство доступным даже для самых удаленных уголков страны", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой.
Лента новостейМолния