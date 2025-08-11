В Севастополе откроется музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

https://crimea.ria.ru/20250811/v-sevastopole-otkroetsya-muzykalnyy-festival-ildara-abdrazakova-1148645316.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. VIII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова откроется 12 августа в Севастопольском центре культуры и искусств выступлениями ведущих солистов Большого и Мариинского театров, "Геликон-оперы" и Новой оперы, сообщает ВТБ, при поддержке которого организовано это культурное событие.Впервые в истории фестиваля он пройдет в Крыму, а с 19 по 25 сентября продолжится на Дальнем Востоке – во Владивостоке, Уссурийске, Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске.Публика увидит выступления лучших выпускников образовательной программы фестиваля Ильдара Абдразакова. На Дальнем Востоке на сцену выйдут артист Молодежной оперной программы Большого театра Чингис Баиров, солистка Воронежского театра оперы и балета Мария Бойко и обладательница Гран-при международного конкурса имени Муслима Магомаева Екатерина Иванова.В программу также вошел совместный проект с Мариинским театром – концертное исполнение оперы Джузеппе Верди "Аттила" под управлением Симфонического оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева, где Ильдар Абдразаков исполнит заглавную партию.Образовательная программа фестиваля уже привлекла более 5800 заявок со всего мира и выпустила более 220 участников. В прошлом году программа была усилена "Летней школой Ильдара Абдразакова" – десятидневным интенсивом в Санкт-Петербурге для одаренных вокалистов, организованным при поддержке ВТБ.

