В Крыму фермер ответит за гибель пенсионерки после нападения барана
В Крыму фермер ответит за гибель пенсионерки после нападения барана - РИА Новости Крым, 11.08.2025
В Крыму фермер ответит за гибель пенсионерки после нападения барана
45-летний житель Раздольненского района Крыма после гибели пенсионерки из-за нападения сельскохозяйственного животного пойдет под суд по обвинению в причинении... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T16:16
2025-08-11T16:16
2025-08-11T16:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. 45-летний житель Раздольненского района Крыма после гибели пенсионерки из-за нападения сельскохозяйственного животного пойдет под суд по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Как уточнили в СК, мужчина содержал сельскохозяйственных животных на территории собственного домовладения, где отсутствовало надлежащее ограждение.В ходе расследование были собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
В Крыму фермер ответит за гибель пенсионерки после нападения барана
