В Крыму фермер ответит за гибель пенсионерки после нападения барана - РИА Новости Крым, 11.08.2025
В Крыму фермер ответит за гибель пенсионерки после нападения барана
В Крыму фермер ответит за гибель пенсионерки после нападения барана - РИА Новости Крым, 11.08.2025
В Крыму фермер ответит за гибель пенсионерки после нападения барана
45-летний житель Раздольненского района Крыма после гибели пенсионерки из-за нападения сельскохозяйственного животного пойдет под суд по обвинению в причинении... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T16:16
2025-08-11T16:16
крым
раздольненский район крыма
происшествия
гсу ск россии по крыму и севастополю
новости крыма
правосудие
суд
животные
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. 45-летний житель Раздольненского района Крыма после гибели пенсионерки из-за нападения сельскохозяйственного животного пойдет под суд по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Как уточнили в СК, мужчина содержал сельскохозяйственных животных на территории собственного домовладения, где отсутствовало надлежащее ограждение.В ходе расследование были собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
раздольненский район крыма
крым, раздольненский район крыма, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, правосудие, суд, животные
В Крыму фермер ответит за гибель пенсионерки после нападения барана

В Крыму житель села пойдет под суд за гибель пенсионерки после нападения барана – Следком

16:16 11.08.2025
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. 45-летний житель Раздольненского района Крыма после гибели пенсионерки из-за нападения сельскохозяйственного животного пойдет под суд по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
Как уточнили в СК, мужчина содержал сельскохозяйственных животных на территории собственного домовладения, где отсутствовало надлежащее ограждение.

"Утром 5 мая текущего года одно из животных набросилось на проходящую мимо пожилую женщину, причинив ей телесные повреждения. 85-летняя жительница Раздольненского района была доставлена в медучреждение, где, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, скончалась от полученных травм", - сказано в сообщении.

В ходе расследование были собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
КрымРаздольненский район КрымаПроисшествияГСУ СК России по Крыму и СевастополюНовости КрымаПравосудиеСудЖивотные
 
