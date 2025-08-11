Рейтинг@Mail.ru
Три человека погибли в лобовом столкновении Mercedes и "Нивы" - РИА Новости Крым, 11.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250811/tri-cheloveka-pogibli-v-lobovom-stolknovenii-mercedes-i-nivy-1148652314.html
Три человека погибли в лобовом столкновении Mercedes и "Нивы"
Три человека погибли в лобовом столкновении Mercedes и "Нивы" - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Три человека погибли в лобовом столкновении Mercedes и "Нивы"
Три человека погибли и пострадал ребенок в лобовом столкновении автомобилей Mercedes и "Нива" на трассе в Октябрьском районе Ростовской области. Об этом... РИА Новости Крым, 11.08.2025
ростовская область
госавтоинспекция ростовской области
происшествия
дтп
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Три человека погибли и пострадал ребенок в лобовом столкновении автомобилей Mercedes и "Нива" на трассе в Октябрьском районе Ростовской области. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.По предварительным данным, авария произошла в понедельник в 14:30 на автодороге Шахты – станица Раздорская.В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка "Нивы". Также пострадала девочка 2017 года рождения, которая находилась в отечественном авто, уточнили правоохранители. Ребенка с различными травмами госпитализировали. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.Накануне сообщалось, что в поселке Виноградный Краснодарского края несовершеннолетний за рулем автомобиля Mersedes сбил переходившего дорогу местного жителя. Пешеход с различными травмами доставлен в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больницеДошкольник-пассажир и водитель пострадали в ДТП под СевастополемВ Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
Три человека погибли в лобовом столкновении Mercedes и "Нивы"

В Ростовской области три человека погибли в лобовом столкновении Mercedes и "Нивы"

© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиСмертельное ДТП в Ростовской области
Смертельное ДТП в Ростовской области
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Три человека погибли и пострадал ребенок в лобовом столкновении автомобилей Mercedes и "Нива" на трассе в Октябрьском районе Ростовской области. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, авария произошла в понедельник в 14:30 на автодороге Шахты – станица Раздорская.

"Водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Нива", – сказано в сообщении.

© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиСмертельное ДТП в Ростовской области
Смертельное ДТП в Ростовской области
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
Смертельное ДТП в Ростовской области
В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка "Нивы". Также пострадала девочка 2017 года рождения, которая находилась в отечественном авто, уточнили правоохранители. Ребенка с различными травмами госпитализировали. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Накануне сообщалось, что в поселке Виноградный Краснодарского края несовершеннолетний за рулем автомобиля Mersedes сбил переходившего дорогу местного жителя. Пешеход с различными травмами доставлен в больницу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больнице
Дошкольник-пассажир и водитель пострадали в ДТП под Севастополем
В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
 
Ростовская область
 
Лента новостейМолния