Три человека погибли в лобовом столкновении Mercedes и "Нивы"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Три человека погибли и пострадал ребенок в лобовом столкновении автомобилей Mercedes и "Нива" на трассе в Октябрьском районе Ростовской области. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.По предварительным данным, авария произошла в понедельник в 14:30 на автодороге Шахты – станица Раздорская.В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка "Нивы". Также пострадала девочка 2017 года рождения, которая находилась в отечественном авто, уточнили правоохранители. Ребенка с различными травмами госпитализировали. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.Накануне сообщалось, что в поселке Виноградный Краснодарского края несовершеннолетний за рулем автомобиля Mersedes сбил переходившего дорогу местного жителя. Пешеход с различными травмами доставлен в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больницеДошкольник-пассажир и водитель пострадали в ДТП под СевастополемВ Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека

