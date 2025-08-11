Три человека погибли в лобовом столкновении Mercedes и "Нивы"
В Ростовской области три человека погибли в лобовом столкновении Mercedes и "Нивы"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Три человека погибли и пострадал ребенок в лобовом столкновении автомобилей Mercedes и "Нива" на трассе в Октябрьском районе Ростовской области. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, авария произошла в понедельник в 14:30 на автодороге Шахты – станица Раздорская.
"Водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Нива", – сказано в сообщении.
В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка "Нивы". Также пострадала девочка 2017 года рождения, которая находилась в отечественном авто, уточнили правоохранители. Ребенка с различными травмами госпитализировали. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Накануне сообщалось, что в поселке Виноградный Краснодарского края несовершеннолетний за рулем автомобиля Mersedes сбил переходившего дорогу местного жителя. Пешеход с различными травмами доставлен в больницу.
