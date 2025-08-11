https://crimea.ria.ru/20250811/tramp-sdelal-zayavlenie-o-predstoyaschey-vstreche-s-putinym-1148658063.html

Трамп сделал заявление о предстоящей встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске провел брифинг для американских СМИ, где сделал ряд...

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске провел брифинг для американских СМИ, где сделал ряд заявлений. Главное из выступления главы Белого дома - в подборке РИА Новости Крым.О прекращении украинского конфликтаТрамп отметил, что главная его цель на встрече с Путиным – остановить украинский конфликт. Он убежден, что поймет, возможно ли прийти к такому соглашению в течение "пары минут" с начала переговоров.Он также привел данные соцопроса на Украине, согласно которым 88 процентов жителей хотят, чтобы соглашение с Россией было достигнуто.Об уважительном жесте ПутинаТрамп назвал решение российского лидера Владимира Путина приехать на Аляску "очень уважительным".При этом в начале своего выступления он заявил, что в пятницу "приедет в Россию" и встретится с президентом РФ, позже американские СМИ уточнили, что это была оговорка.Он также добавил, что эта встреча будет пробной. О ее итогах американский лидер планирует уведомить Владимира Зеленского и глав европейских стран.Об усталости в Европе от УкраиныПри этом он признал, что в Европе устали от конфликта на Украине и хотят вернуться к тратам денег на свои нужды.Об отношениях с ЗеленскимПри этом Трамп выразил недовольство заявлениями главы киевского режима о вопросах возможного обмена территорий.О намерении организовать встречу Путина и ЗеленскогоКроме того, лидер США заявил о намерении организовать встречу Путина и Зеленского. Он также не исключил, что будет присутствовать на ней при необходимости.В субботу, 9 августа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Несколькими часами ранее об этом же заявил глава Белого дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и ТрампаНачало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречиОбмен территориями между Россией и Украиной - заявление Трампа

