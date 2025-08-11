Трамп сделал заявление о предстоящей встрече с Путиным

https://crimea.ria.ru/20250811/tramp-sdelal-zayavlenie-o-predstoyaschey-vstreche-s-putinym-1148658063.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске провел брифинг для американских СМИ, где сделал ряд заявлений. Главное из выступления главы Белого дома - в подборке РИА Новости Крым.О прекращении украинского конфликтаТрамп отметил, что главная его цель на встрече с Путиным – остановить украинский конфликт. Он убежден, что поймет, возможно ли прийти к такому соглашению в течение "пары минут" с начала переговоров.Он также привел данные соцопроса на Украине, согласно которым 88 процентов жителей хотят, чтобы соглашение с Россией было достигнуто.Об уважительном жесте ПутинаТрамп назвал решение российского лидера Владимира Путина приехать на Аляску "очень уважительным".При этом в начале своего выступления он заявил, что в пятницу "приедет в Россию" и встретится с президентом РФ, позже американские СМИ уточнили, что это была оговорка.Он также добавил, что эта встреча будет пробной. О ее итогах американский лидер планирует уведомить Владимира Зеленского и глав европейских стран.Об усталости в Европе от УкраиныПри этом он признал, что в Европе устали от конфликта на Украине и хотят вернуться к тратам денег на свои нужды.Об отношениях с ЗеленскимПри этом Трамп выразил недовольство заявлениями главы киевского режима о вопросах возможного обмена территорий.О намерении организовать встречу Путина и ЗеленскогоКроме того, лидер США заявил о намерении организовать встречу Путина и Зеленского. Он также не исключил, что будет присутствовать на ней при необходимости.В субботу, 9 августа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Несколькими часами ранее об этом же заявил глава Белого дома.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске провел брифинг для американских СМИ, где сделал ряд заявлений.
Главное из выступления главы Белого дома - в подборке РИА Новости Крым
.
О прекращении украинского конфликта
Трамп отметил, что главная его цель на встрече с Путиным – остановить украинский конфликт. Он убежден, что поймет, возможно ли прийти к такому соглашению в течение "пары минут" с начала переговоров.
"Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным
и сказать ему: "Вы должны положить конец этой войне. Вы должны положить ей конец", - заявил он журналистам.
Он также привел данные соцопроса на Украине, согласно которым 88 процентов жителей хотят, чтобы соглашение с Россией было достигнуто.
"Я видел (результаты - ред.) опроса общественного мнения на Украине. 88% населения хотело бы, чтобы было достигнуто соглашение", - озвучил он СМИ.
Об уважительном жесте Путина
Трамп назвал решение российского лидера Владимира Путина приехать на Аляску "очень уважительным".
"Я считаю, что это очень уважительно, что президент России приедет в нашу страну, а не мы едем в его страну или даже в какое-то третье место, но я думаю, что у нас будут конструктивные переговоры", - сказал он журналистам.
При этом в начале своего выступления он заявил, что в пятницу "приедет в Россию"
и встретится с президентом РФ, позже американские СМИ уточнили, что это была оговорка.
Он также добавил, что эта встреча будет пробной. О ее итогах американский лидер планирует уведомить Владимира Зеленского и глав европейских стран.
Об усталости в Европе от Украины
При этом он признал, что в Европе устали от конфликта на Украине и хотят вернуться к тратам денег на свои нужды.
"Они устали от этого. Они хотят снова тратить деньги на свои страны", - считает Трамп.
Об отношениях с Зеленским
При этом Трамп выразил недовольство заявлениями главы киевского режима о вопросах возможного обмена территорий.
"Меня немного обеспокоил тот факт, что Зеленский говорил: "Ну, мне нужно получить конституционное одобрение". То есть у него есть одобрение, чтобы начать (конфликт - ред.) и убивать всех, но еще нет одобрения, чтобы провести обмен территориями", - заявил он.
О намерении организовать встречу Путина и Зеленского
Кроме того, лидер США заявил о намерении организовать встречу Путина и Зеленского. Он также не исключил, что будет присутствовать на ней при необходимости.
В субботу, 9 августа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил
, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Несколькими часами ранее об этом же заявил глава Белого дома.
