Трамп сделал заявление о предстоящей встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 11.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250811/tramp-sdelal-zayavlenie-o-predstoyaschey-vstreche-s-putinym-1148658063.html
Трамп сделал заявление о предстоящей встрече с Путиным
Трамп сделал заявление о предстоящей встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Трамп сделал заявление о предстоящей встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске провел брифинг для американских СМИ, где сделал ряд... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T20:41
2025-08-11T20:41
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148657468_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6bc847ff3176466f49afd132763acbda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске провел брифинг для американских СМИ, где сделал ряд заявлений. Главное из выступления главы Белого дома - в подборке РИА Новости Крым.О прекращении украинского конфликтаТрамп отметил, что главная его цель на встрече с Путиным – остановить украинский конфликт. Он убежден, что поймет, возможно ли прийти к такому соглашению в течение "пары минут" с начала переговоров.Он также привел данные соцопроса на Украине, согласно которым 88 процентов жителей хотят, чтобы соглашение с Россией было достигнуто.Об уважительном жесте ПутинаТрамп назвал решение российского лидера Владимира Путина приехать на Аляску "очень уважительным".При этом в начале своего выступления он заявил, что в пятницу "приедет в Россию" и встретится с президентом РФ, позже американские СМИ уточнили, что это была оговорка.Он также добавил, что эта встреча будет пробной. О ее итогах американский лидер планирует уведомить Владимира Зеленского и глав европейских стран.Об усталости в Европе от УкраиныПри этом он признал, что в Европе устали от конфликта на Украине и хотят вернуться к тратам денег на свои нужды.Об отношениях с ЗеленскимПри этом Трамп выразил недовольство заявлениями главы киевского режима о вопросах возможного обмена территорий.О намерении организовать встречу Путина и ЗеленскогоКроме того, лидер США заявил о намерении организовать встречу Путина и Зеленского. Он также не исключил, что будет присутствовать на ней при необходимости.В субботу, 9 августа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Несколькими часами ранее об этом же заявил глава Белого дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и ТрампаНачало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречиОбмен территориями между Россией и Украиной - заявление Трампа
Трамп сделал заявление о предстоящей встрече с Путиным

Главные заявления Трампа о предстоящей встрече с Путиным на Аляске

20:41 11.08.2025
 
© AP Photo Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске провел брифинг для американских СМИ, где сделал ряд заявлений.
Главное из выступления главы Белого дома - в подборке РИА Новости Крым.

О прекращении украинского конфликта

Трамп отметил, что главная его цель на встрече с Путиным – остановить украинский конфликт. Он убежден, что поймет, возможно ли прийти к такому соглашению в течение "пары минут" с начала переговоров.
"Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и сказать ему: "Вы должны положить конец этой войне. Вы должны положить ей конец", - заявил он журналистам.
Он также привел данные соцопроса на Украине, согласно которым 88 процентов жителей хотят, чтобы соглашение с Россией было достигнуто.
"Я видел (результаты - ред.) опроса общественного мнения на Украине. 88% населения хотело бы, чтобы было достигнуто соглашение", - озвучил он СМИ.
Акции протеста на Украине - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
7 августа, 19:54Эксклюзивы РИА Новости Крым
Воевать некому: в Крыму оценили результаты соцопроса США на Украине

Об уважительном жесте Путина

Трамп назвал решение российского лидера Владимира Путина приехать на Аляску "очень уважительным".
"Я считаю, что это очень уважительно, что президент России приедет в нашу страну, а не мы едем в его страну или даже в какое-то третье место, но я думаю, что у нас будут конструктивные переговоры", - сказал он журналистам.
При этом в начале своего выступления он заявил, что в пятницу "приедет в Россию" и встретится с президентом РФ, позже американские СМИ уточнили, что это была оговорка.
Он также добавил, что эта встреча будет пробной. О ее итогах американский лидер планирует уведомить Владимира Зеленского и глав европейских стран.

Об усталости в Европе от Украины

При этом он признал, что в Европе устали от конфликта на Украине и хотят вернуться к тратам денег на свои нужды.

"Они устали от этого. Они хотят снова тратить деньги на свои страны", - считает Трамп.

Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Вчера, 21:00
Рютте высказался о возможном признании новых российских территорий

Об отношениях с Зеленским

При этом Трамп выразил недовольство заявлениями главы киевского режима о вопросах возможного обмена территорий.
"Меня немного обеспокоил тот факт, что Зеленский говорил: "Ну, мне нужно получить конституционное одобрение". То есть у него есть одобрение, чтобы начать (конфликт - ред.) и убивать всех, но еще нет одобрения, чтобы провести обмен территориями", - заявил он.

О намерении организовать встречу Путина и Зеленского

Кроме того, лидер США заявил о намерении организовать встречу Путина и Зеленского. Он также не исключил, что будет присутствовать на ней при необходимости.
В субботу, 9 августа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Несколькими часами ранее об этом же заявил глава Белого дома.
