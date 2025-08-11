https://crimea.ria.ru/20250811/spetssluzhby-ukrainy-khoteli-sdelat-iz-rossiyskikh-pensionerok-zhivye-bomby-1148630763.html
Спецслужбы Украины хотели сделать из российских пенсионерок "живые бомбы"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины пытались использовать пятерых обманутых мошенниками российских пенсионерок для совершения терактов против военнослужащих РФ. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.
Как отметили в ведомстве, Служба безопасности Украины, главное управление разведки министерства обороны Украины, а также украинские националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение.
"Так, для совершения терактов представители спецслужб Украины, используя мошеннические схемы и психологическое воздействие, привлекли пять женщин пенсионного возраста, у которых посредством звонков через зарубежные интернет-мессенджеры Telegram и WhatsApp обманным путем похитили денежные средства, хранящиеся в банковских учреждениях, а также полученные от принудительной продажи их жилья", - говорится в сообщении.
Для вовлечения пенсионеров в преступную деятельность сотрудники украинских спецслужб представлялись по телефону сотрудниками различных российских правоохранительных структур - ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генеральной и военной прокуратур, а также представителями иных органов власти, используя служебную терминологию и комбинированные формы воздействия.
Надеясь на обещанный возврат утраченных личных сбережений и находясь под психологическим прессингом, пенсионеры "привлекались к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военнослужащих, хранению изъятых из оборудованных пособниками украинских спецслужб тайников боевых самодельных взрывных устройств (СВУ), а также для непосредственного подрыва российских военнослужащих", уточнили в ФСБ.
"По замыслу спецслужб Украины для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим СВУ, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве так называемых "живых бомб", - добавили в ведомстве.
ФСБ России обращает внимание родственников пожилых, особенно одиноких людей и родителей несовершеннолетних на необходимость проведения с ними разъяснительной работы для защиты от мошенников и недопущения вовлечения в террористическую деятельность.
Чтобы избежать провокаций со стороны злоумышленников в интернете, ФСБ призвала российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами.
