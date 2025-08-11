Рейтинг@Mail.ru
Спецслужбы Украины хотели сделать из российских пенсионерок "живые бомбы" - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Спецслужбы Украины хотели сделать из российских пенсионерок "живые бомбы"
Спецслужбы Украины хотели сделать из российских пенсионерок "живые бомбы" - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Спецслужбы Украины хотели сделать из российских пенсионерок "живые бомбы"
Спецслужбы Украины пытались использовать пятерых обманутых мошенниками российских пенсионерок для совершения терактов против военнослужащих РФ. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T08:34
2025-08-11T08:15
украина
терроризм
россия
мошенничество
безопасность
сбу (служба безопасности украины)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины пытались использовать пятерых обманутых мошенниками российских пенсионерок для совершения терактов против военнослужащих РФ. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.Как отметили в ведомстве, Служба безопасности Украины, главное управление разведки министерства обороны Украины, а также украинские националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение.Для вовлечения пенсионеров в преступную деятельность сотрудники украинских спецслужб представлялись по телефону сотрудниками различных российских правоохранительных структур - ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генеральной и военной прокуратур, а также представителями иных органов власти, используя служебную терминологию и комбинированные формы воздействия.Надеясь на обещанный возврат утраченных личных сбережений и находясь под психологическим прессингом, пенсионеры "привлекались к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военнослужащих, хранению изъятых из оборудованных пособниками украинских спецслужб тайников боевых самодельных взрывных устройств (СВУ), а также для непосредственного подрыва российских военнослужащих", уточнили в ФСБ.ФСБ России обращает внимание родственников пожилых, особенно одиноких людей и родителей несовершеннолетних на необходимость проведения с ними разъяснительной работы для защиты от мошенников и недопущения вовлечения в террористическую деятельность.Чтобы избежать провокаций со стороны злоумышленников в интернете, ФСБ призвала российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами.
украина
россия
украина, терроризм, россия, мошенничество, безопасность, сбу (служба безопасности украины), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости
Спецслужбы Украины хотели сделать из российских пенсионерок "живые бомбы"

Киев пытался превратить пятерых обманутых мошенниками пенсионерок в террористок-смертниц

08:34 11.08.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины пытались использовать пятерых обманутых мошенниками российских пенсионерок для совершения терактов против военнослужащих РФ. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.
Как отметили в ведомстве, Служба безопасности Украины, главное управление разведки министерства обороны Украины, а также украинские националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение.
"Так, для совершения терактов представители спецслужб Украины, используя мошеннические схемы и психологическое воздействие, привлекли пять женщин пенсионного возраста, у которых посредством звонков через зарубежные интернет-мессенджеры Telegram и WhatsApp обманным путем похитили денежные средства, хранящиеся в банковских учреждениях, а также полученные от принудительной продажи их жилья", - говорится в сообщении.
Для вовлечения пенсионеров в преступную деятельность сотрудники украинских спецслужб представлялись по телефону сотрудниками различных российских правоохранительных структур - ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генеральной и военной прокуратур, а также представителями иных органов власти, используя служебную терминологию и комбинированные формы воздействия.
Надеясь на обещанный возврат утраченных личных сбережений и находясь под психологическим прессингом, пенсионеры "привлекались к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военнослужащих, хранению изъятых из оборудованных пособниками украинских спецслужб тайников боевых самодельных взрывных устройств (СВУ), а также для непосредственного подрыва российских военнослужащих", уточнили в ФСБ.
"По замыслу спецслужб Украины для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим СВУ, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве так называемых "живых бомб", - добавили в ведомстве.
ФСБ России обращает внимание родственников пожилых, особенно одиноких людей и родителей несовершеннолетних на необходимость проведения с ними разъяснительной работы для защиты от мошенников и недопущения вовлечения в террористическую деятельность.
Чтобы избежать провокаций со стороны злоумышленников в интернете, ФСБ призвала российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в Краснодаре
Пособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонии
В Севастополе мать и дочь ответят за госизмену
 
УкраинаТерроризмРоссияМошенничествоБезопасностьСБУ (Служба безопасности Украины)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Новости
 
