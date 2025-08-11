https://crimea.ria.ru/20250811/spetssluzhby-ukrainy-khoteli-sdelat-iz-rossiyskikh-pensionerok-zhivye-bomby-1148630763.html

Спецслужбы Украины хотели сделать из российских пенсионерок "живые бомбы"

Спецслужбы Украины пытались использовать пятерых обманутых мошенниками российских пенсионерок для совершения терактов против военнослужащих РФ. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 11.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Спецслужбы Украины пытались использовать пятерых обманутых мошенниками российских пенсионерок для совершения терактов против военнослужащих РФ. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.Как отметили в ведомстве, Служба безопасности Украины, главное управление разведки министерства обороны Украины, а также украинские националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение.Для вовлечения пенсионеров в преступную деятельность сотрудники украинских спецслужб представлялись по телефону сотрудниками различных российских правоохранительных структур - ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генеральной и военной прокуратур, а также представителями иных органов власти, используя служебную терминологию и комбинированные формы воздействия.Надеясь на обещанный возврат утраченных личных сбережений и находясь под психологическим прессингом, пенсионеры "привлекались к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военнослужащих, хранению изъятых из оборудованных пособниками украинских спецслужб тайников боевых самодельных взрывных устройств (СВУ), а также для непосредственного подрыва российских военнослужащих", уточнили в ФСБ.ФСБ России обращает внимание родственников пожилых, особенно одиноких людей и родителей несовершеннолетних на необходимость проведения с ними разъяснительной работы для защиты от мошенников и недопущения вовлечения в террористическую деятельность.Чтобы избежать провокаций со стороны злоумышленников в интернете, ФСБ призвала российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое подростков признались в поджоге на ж/д станции в КраснодареПособница террористов в Запорожской области получила 18 лет колонииВ Севастополе мать и дочь ответят за госизмену

2025

Новости

