Смотрите наверх: Венера и Юпитер подошли максимально близко друг к другу

В ночь на 12 августа жители России смогут наблюдать кульминацию сближения Венеры и Юпитера на звездном небе. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РИА Новости Крым, 11.08.2025

2025-08-11T22:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В ночь на 12 августа жители России смогут наблюдать кульминацию сближения Венеры и Юпитера на звездном небе. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Отмечается, что этой ночью планеты приблизились друг к другу на расстояние менее двух градусов, а в ночь на вторник они станут еще ближе.Отмечается, что планеты взойдут над горизонтом в северо-восточной части неба примерно в 01:40 и будут видны до восхода Солнца. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

