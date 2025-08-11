Рейтинг@Mail.ru
Смотрите наверх: Венера и Юпитер подошли максимально близко друг к другу - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Смотрите наверх: Венера и Юпитер подошли максимально близко друг к другу
Смотрите наверх: Венера и Юпитер подошли максимально близко друг к другу - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Смотрите наверх: Венера и Юпитер подошли максимально близко друг к другу
В ночь на 12 августа жители России смогут наблюдать кульминацию сближения Венеры и Юпитера на звездном небе. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РИА Новости Крым, 11.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В ночь на 12 августа жители России смогут наблюдать кульминацию сближения Венеры и Юпитера на звездном небе. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Отмечается, что этой ночью планеты приблизились друг к другу на расстояние менее двух градусов, а в ночь на вторник они станут еще ближе.Отмечается, что планеты взойдут над горизонтом в северо-восточной части неба примерно в 01:40 и будут видны до восхода Солнца. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос, новости, солнце, институт солнечно-земной физики
Смотрите наверх: Венера и Юпитер подошли максимально близко друг к другу

Россияне в ночь на вторник могут увидеть максимальное за 3 года сближение Венеры и Юпитера

22:06 11.08.2025
 
© Фото опубликовано в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАНСближение Венеры и Юпитера на звездном небе
Сближение Венеры и Юпитера на звездном небе
© Фото опубликовано в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В ночь на 12 августа жители России смогут наблюдать кульминацию сближения Венеры и Юпитера на звездном небе. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Отмечается, что этой ночью планеты приблизились друг к другу на расстояние менее двух градусов, а в ночь на вторник они станут еще ближе.
"Сегодня единственная ночь на следующие три года, когда Венеру и Юпитер можно будет увидеть на звездном небе на расстоянии менее 1 градуса друг от друга", - отметили ученые.
Отмечается, что планеты взойдут над горизонтом в северо-восточной части неба примерно в 01:40 и будут видны до восхода Солнца.
"Юпитер, в отличие от прошлой ночи, когда оба тела образовывали почти горизонтальную линию, будет на этот раз заметно выше Венеры, но почти в 2 раза ближе. Завтра планеты окажутся почти в вертикальном положении, но уже на большем расстоянии, а затем начнут быстро расходиться, хотя еще долго будут видны в одной и той же части неба", - добавили в институте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
космосНовостиСолнцеИнститут солнечно-земной физики
 
Лента новостейМолния