Ситуация на Крымском мосту сейчас –сколько ждать проезда

2025-08-11T19:25

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148550074_0:22:1172:681_1920x0_80_0_0_fd267b9b4c3cabb6cd15f54344aa4fcf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. При этом въезд в Крым к вечеру понедельника свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 19 часовОчереди на мосту начали расти с ночи, заторы формировались со стороны Тамани. К 6 утра ждать проезда приходилось более трех часов. Позже транспорт начал скапливаться и на выезде из Крыма. К 9 утра со стороны Керчи время ожидания составляло до двух часов. В час дня с обеих сторон мостового перехода перед досмотровыми комплексами стояли 2000 транспортных средств. После трех часов дня затор со стороны Кубани начал постепенно уменьшаться.Три часа назад в очереди на ручной досмотр со стороны материковой части страны находилось 250 автомобилей, а со стороны Керчи - 1100.На мостовом переходе через Керченский пролив действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж - проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

