Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250811/situatsiya-na-krymskom-mostu-seychas-skolko-zhdat-proezda-1148656972.html
Ситуация на Крымском мосту сейчас –сколько ждать проезда
Ситуация на Крымском мосту сейчас –сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Ситуация на Крымском мосту сейчас –сколько ждать проезда
На Крымском мосту сейчас сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. При этом въезд в Крым к вечеру понедельника свободен. Об этом... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T19:25
2025-08-11T19:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. При этом въезд в Крым к вечеру понедельника свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 19 часовОчереди на мосту начали расти с ночи, заторы формировались со стороны Тамани. К 6 утра ждать проезда приходилось более трех часов. Позже транспорт начал скапливаться и на выезде из Крыма. К 9 утра со стороны Керчи время ожидания составляло до двух часов. В час дня с обеих сторон мостового перехода перед досмотровыми комплексами стояли 2000 транспортных средств. После трех часов дня затор со стороны Кубани начал постепенно уменьшаться.Три часа назад в очереди на ручной досмотр со стороны материковой части страны находилось 250 автомобилей, а со стороны Керчи - 1100.На мостовом переходе через Керченский пролив действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж - проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. При этом въезд в Крым к вечеру понедельника свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 19 часов
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1200 транспортных средства. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении.
Очереди на мосту начали расти с ночи, заторы формировались со стороны Тамани. К 6 утра ждать проезда приходилось более трех часов. Позже транспорт начал скапливаться и на выезде из Крыма. К 9 утра со стороны Керчи время ожидания составляло до двух часов. В час дня с обеих сторон мостового перехода перед досмотровыми комплексами стояли 2000 транспортных средств. После трех часов дня затор со стороны Кубани начал постепенно уменьшаться.
Три часа назад в очереди на ручной досмотр со стороны материковой части страны находилось 250 автомобилей, а со стороны Керчи - 1100.
На мостовом переходе через Керченский пролив действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж - проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
