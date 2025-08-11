Ситуация на Крымском мосту сейчас –сколько ждать проезда
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. При этом въезд в Крым к вечеру понедельника свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 19 часов
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1200 транспортных средства. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении.
Очереди на мосту начали расти с ночи, заторы формировались со стороны Тамани. К 6 утра ждать проезда приходилось более трех часов. Позже транспорт начал скапливаться и на выезде из Крыма. К 9 утра со стороны Керчи время ожидания составляло до двух часов. В час дня с обеих сторон мостового перехода перед досмотровыми комплексами стояли 2000 транспортных средств. После трех часов дня затор со стороны Кубани начал постепенно уменьшаться.
Три часа назад в очереди на ручной досмотр со стороны материковой части страны находилось 250 автомобилей, а со стороны Керчи - 1100.
На мостовом переходе через Керченский пролив действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж - проверяют. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
