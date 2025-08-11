Рейтинг@Mail.ru
Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы
Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы
При реконструкции подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе установлены 147 из 213 буронабивных свай, рабочее движение там планируется... РИА Новости Крым, 11.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. При реконструкции подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе установлены 147 из 213 буронабивных свай, рабочее движение там планируется запустить в конце года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, сейчас строители выполняют торкретирование бетоном подпорных стен, готовятся вывозить щебенку и опускать буровые установки на нижний уровень.На реконструкции развязки "Огурец" строители закончили работы на четвертом съезде, сейчас готовятся работать на втором, идет укладка коммуникаций, добавил Развожаев.В сентябре планируется приступить к работам по основному ходу: выемке грунта, установке буронабивных свай и подпорных стен.Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.Спуск перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля 2025 года на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида". Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского закрыта для движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы

Рабочее движение на Адмирала Октябрьского в Севастополе планируется запустить в конце года

15:14 11.08.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевРеконструкция ул. Адмирала Октябрьского в Севастополе
Реконструкция ул. Адмирала Октябрьского в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. При реконструкции подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе установлены 147 из 213 буронабивных свай, рабочее движение там планируется запустить в конце года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Работа идет по графику, на сегодня из 213 буронабивных свай установлены 147, в том числе все 83 сваи верхнего яруса, также выполнено устройство всех 50 горизонтальных анкеров. Рабочее движение на Адмирала Октябрьского планируем запустить в конце года. Рассчитывали сделать это раньше, но технологические процессы не позволят", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, сейчас строители выполняют торкретирование бетоном подпорных стен, готовятся вывозить щебенку и опускать буровые установки на нижний уровень.
На реконструкции развязки "Огурец" строители закончили работы на четвертом съезде, сейчас готовятся работать на втором, идет укладка коммуникаций, добавил Развожаев.
В сентябре планируется приступить к работам по основному ходу: выемке грунта, установке буронабивных свай и подпорных стен.
Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.
Спуск перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля 2025 года на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида". Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского закрыта для движения.
