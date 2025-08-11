https://crimea.ria.ru/20250811/remont-podpornykh-sten-v-sevastopole--kak-idut-raboty-1148649692.html

Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы

Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы - РИА Новости Крым, 11.08.2025

Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы

При реконструкции подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе установлены 147 из 213 буронабивных свай, рабочее движение там планируется... РИА Новости Крым, 11.08.2025

2025-08-11T15:14

2025-08-11T15:14

2025-08-11T15:14

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

городская среда

реконструкция

ремонт дорог

ремонт развязки в севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148649817_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_02c295d90192af82d02f761765167d09.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. При реконструкции подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе установлены 147 из 213 буронабивных свай, рабочее движение там планируется запустить в конце года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, сейчас строители выполняют торкретирование бетоном подпорных стен, готовятся вывозить щебенку и опускать буровые установки на нижний уровень.На реконструкции развязки "Огурец" строители закончили работы на четвертом съезде, сейчас готовятся работать на втором, идет укладка коммуникаций, добавил Развожаев.В сентябре планируется приступить к работам по основному ходу: выемке грунта, установке буронабивных свай и подпорных стен.Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.Спуск перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля 2025 года на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида". Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского закрыта для движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, городская среда, реконструкция, ремонт дорог, ремонт развязки в севастополе