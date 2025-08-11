https://crimea.ria.ru/20250811/pvo-sbila-sem-snaryadov-himars-i-312-ukrainskikh-bespilotnikov-1148642772.html
ПВО сбила семь снарядов HIMARS и 312 украинских беспилотников
ПВО сбила семь снарядов HIMARS и 312 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 11.08.2025
ПВО сбила семь снарядов HIMARS и 312 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили семь американских снарядов системы западного огня и больше 300 украинских беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T12:42
2025-08-11T12:42
2025-08-11T12:59
новости сво
министерство обороны рф
himars
пво
вооруженные силы россии
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123918865_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_5fa3082dd831c9559acd6fa3f1a9c75a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили семь американских снарядов системы западного огня и больше 300 украинских беспилотников. Об этом сообщается в сводке Минобороны в понедельник.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах.Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе четыре над территорией Крыма.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили об уничтожении в течение ночи 32 украинских беспилотников над десятью регионами России, в том числе четырех – над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человекаЧетыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-КубаниОбломки беспилотников упали на частные дома: последствия атаки на Кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123918865_97:0:940:632_1920x0_80_0_0_5b63710e6db7082a18a4ca85179a60c4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, himars, пво, вооруженные силы россии, поставки западного оружия украине
ПВО сбила семь снарядов HIMARS и 312 украинских беспилотников
Семь снарядов HIMARS и 312 беспилотников ВСУ сбиты за сутки силами ПВО России
12:42 11.08.2025 (обновлено: 12:59 11.08.2025)