ПВО сбила семь снарядов HIMARS и 312 украинских беспилотников

ПВО сбила семь снарядов HIMARS и 312 украинских беспилотников

2025-08-11T12:42

2025-08-11T12:42

2025-08-11T12:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили семь американских снарядов системы западного огня и больше 300 украинских беспилотников. Об этом сообщается в сводке Минобороны в понедельник.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах.Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе четыре над территорией Крыма.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили об уничтожении в течение ночи 32 украинских беспилотников над десятью регионами России, в том числе четырех – над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человекаЧетыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-КубаниОбломки беспилотников упали на частные дома: последствия атаки на Кубань

