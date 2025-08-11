Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила семь снарядов HIMARS и 312 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 11.08.2025
ПВО сбила семь снарядов HIMARS и 312 украинских беспилотников
ПВО сбила семь снарядов HIMARS и 312 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 11.08.2025
ПВО сбила семь снарядов HIMARS и 312 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили семь американских снарядов системы западного огня и больше 300 украинских беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T12:42
2025-08-11T12:59
новости сво
министерство обороны рф
himars
пво
вооруженные силы россии
поставки западного оружия украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили семь американских снарядов системы западного огня и больше 300 украинских беспилотников. Об этом сообщается в сводке Минобороны в понедельник.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах.Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе четыре над территорией Крыма.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили об уничтожении в течение ночи 32 украинских беспилотников над десятью регионами России, в том числе четырех – над Крымом.
новости сво, министерство обороны рф, himars, пво, вооруженные силы россии, поставки западного оружия украине
ПВО сбила семь снарядов HIMARS и 312 украинских беспилотников

Семь снарядов HIMARS и 312 беспилотников ВСУ сбиты за сутки силами ПВО России

12:42 11.08.2025 (обновлено: 12:59 11.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили семь американских снарядов системы западного огня и больше 300 украинских беспилотников. Об этом сообщается в сводке Минобороны в понедельник.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 312 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах.
Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе четыре над территорией Крыма.
Ранее в понедельник в Минобороны сообщили об уничтожении в течение ночи 32 украинских беспилотников над десятью регионами России, в том числе четырех – над Крымом.
