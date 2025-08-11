https://crimea.ria.ru/20250811/pochemu-putin-i-tramp-vstretyatsya-na-alyaske-1148641595.html

Почему Путин и Трамп встретятся на Аляске

Почему Путин и Трамп встретятся на Аляске

РИА Новости Крым, 11.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Аляска, выбранная для исторической встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, является многогранным символом, в котором скрыты подтексты о перспективах отношений двух великих держав. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров."Символизма много, и в этом как раз подтексты и закодированы", – сказал Шатров.Прежде всего, по мнению эксперта, выбором Аляски две великие мировые державы напомнили всем, в том числе "европейским лидерам, которые прославились своей безграмотностью", что Россия и США соседи, причем ближайшие.Здесь, на Аляске, которая около 70 лет находилась в управлении русско-американской компании, "каждый из президентов может найти для себя плюсы от того, что в этом регионе интересы наших стран когда-то пересеклись и мирно разошлись", считает политолог."Аляска была российской. Мы открыли Аляску. Россия может напомнить о том, что мы фактически принесли сюда цивилизацию, христианский крест впервые был поставлен здесь именно русскими, мы начали просвещение здесь, а потом уже это подхватили американцы", – сказал Шатров."Ну а американский президент, например, который склонен различного рода сделки осуществлять, может вспомнить о той самой сделке, благодаря которой Аляска стала американской, когда США купили ее. И здесь его идеи по покупке Гренландии обретают под собой какую-то почву историческую", – добавил эксперт.И потом Россия и США неоднократно сотрудничали, используя этот регион, подчеркнул Шатров. Так, по трассе ленд-лиза через Аляску осуществлялась перегонка американских самолетов и техники в СССР в период Второй мировой войны. Позже из Петропавловска-Камчатского были запущены прямые авиарейсы в США, в частности в Анкоридж, "и много было других моментов", отметил эксперт.При этом Аляска – арктический регион, "а тема Арктики настолько же должна быть близка Соединенным Штатам, как и России", добавил Шатров.Резюмируя сказанное, эксперт высказал мнение, что выбранная для встречи президентов Путина и Трампа Аляска – "это символ в широком смысле слова", который включает в себя много возможностей, о которых еще будут говорить Россия, США и весь мир "рано или поздно"."Я думаю, что цивилизация человеческая придет к тому, чтобы связать Америку и Евразию мостом или системой мостов и тоннелей, и Россия станет мощнейшим транзитным хабом, через который товары из Европы и Азии напрямую пойдут в Америку по суше. То есть не придется использовать Атлантический и Тихий океаны", – полагает Шатров."Острова в Беринговом проливе позволяют составить такую схему. Была бы политическая воля для этого. Ну и технические, и климатические условия необходимы новые. Со временем все это произойдет", – подытожил эксперт.В субботу, 9 августа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Несколькими часами ранее об этом же заявил глава Белого дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и Трампа Обмен территориями между Россией и Украиной - заявление Трампа Трамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине – Вэнс

владимир путин (политик), дональд трамп, россия, сша, аляска, политика, геополитика, мнения, игорь шатров