Пашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым в США
Пашинян рассказал Путину об итогах встречи с Трампом и Алиевым 8 августа в США
13:46 11.08.2025 (обновлено: 13:47 11.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости Крым. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Об этом сообщили в Кремле.
"Никол Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа. Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку", - говорится в сообщении.
Подтверждена готовность российской стороны содействовать в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020 – 2022 годов – комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе.
"Владимир Путин, в свою очередь, рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса", - проинформировали в Кремле.
Также Путин и Пашинян затронули актуальные вопросы двусторонней повестки с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.
