Пашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым в США

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

2025-08-11T13:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости Крым. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Об этом сообщили в Кремле.Подтверждена готовность российской стороны содействовать в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020 – 2022 годов – комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе.Также Путин и Пашинян затронули актуальные вопросы двусторонней повестки с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

