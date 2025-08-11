Рейтинг@Mail.ru
Пашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым в США
Пашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым в США
По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Об этом... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T13:46
2025-08-11T13:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости Крым. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Об этом сообщили в Кремле.Подтверждена готовность российской стороны содействовать в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020 – 2022 годов – комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе.Также Путин и Пашинян затронули актуальные вопросы двусторонней повестки с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прекратить бои навсегда: США, Армения и Азербайджан подписали декларациюПочему Путин и Трамп встретятся на АляскеПутин провел телефонный разговор с главой Таджикистана
13:46 11.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости Крым. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Об этом сообщили в Кремле.
"Никол Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа. Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку", - говорится в сообщении.
Подтверждена готовность российской стороны содействовать в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020 – 2022 годов – комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе.
"Владимир Путин, в свою очередь, рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса", - проинформировали в Кремле.
Также Путин и Пашинян затронули актуальные вопросы двусторонней повестки с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.
