На Крымском мосту в очереди стоят более 2 тысяч машин - РИА Новости Крым, 11.08.2025
На Крымском мосту в очереди стоят более 2 тысяч машин
На Крымском мосту в очереди стоят более 2 тысяч машин - РИА Новости Крым, 11.08.2025
На Крымском мосту в очереди стоят более 2 тысяч машин
На Крымском мосту в очередях со стороны Тамани и Керчи стоят 2050 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T10:15
2025-08-11T10:15
крым
новости крыма
крымский мост
логистика
ситуация на дорогах крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
керчь
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очередях со стороны Тамани и Керчи стоят 2050 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Движение по Крымскому мосту может быть приостановлено. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
крым
крымский мост
керчь
тамань
крым, новости крыма, крымский мост, логистика, ситуация на дорогах крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань
На Крымском мосту в очереди стоят более 2 тысяч машин

На Крымском мосту в очередях со стороны Тамани и Керчи стоят 2050 машин

10:15 11.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очередях со стороны Тамани и Керчи стоят 2050 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 10:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1345 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 705 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Движение по Крымскому мосту может быть приостановлено. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
