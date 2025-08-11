Рейтинг@Mail.ru
"Место обязательного паломничества" - Симоньян о Новом Херсонесе
"Место обязательного паломничества" - Симоньян о Новом Херсонесе
"Место обязательного паломничества" - Симоньян о Новом Херсонесе - РИА Новости Крым, 11.08.2025
"Место обязательного паломничества" - Симоньян о Новом Херсонесе
"Новый Херсонес" в Севастополе – место силы и обязательного паломничества для любого человека, который считает себя русским. Такое мнение высказала главный... РИА Новости Крым, 11.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. "Новый Херсонес" в Севастополе – место силы и обязательного паломничества для любого человека, который считает себя русским. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в комментарии пресс-службе музейно-храмового комплекса.Маргарита Симоньян 8-9 августа приняла участие в работе Молодежного историко-культурного форума "Истоки", который проходит на площадке музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Главред "Россия сегодня" и RT провела несколько встреч со студентами высших учебных заведений Русской Православной Церкви из различных регионов страны."Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Со дня открытия комплекс посетили более трех миллионов человек.
россия, крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, маргарита симоньян, новый херсонес, международная медиагруппа "россия сегодня", rt
"Место обязательного паломничества" - Симоньян о Новом Херсонесе

Симоньян назвала Новый Херсонес местом силы и обязательного паломничества для всех русских

18:22 11.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
 Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. "Новый Херсонес" в Севастополе – место силы и обязательного паломничества для любого человека, который считает себя русским. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в комментарии пресс-службе музейно-храмового комплекса.
"Это место силы, место, я бы сказала, обязательного паломничества любого человека, который считает себя русским. Даже если этот человек – армянка", - сказала она.
Маргарита Симоньян 8-9 августа приняла участие в работе Молодежного историко-культурного форума "Истоки", который проходит на площадке музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Главред "Россия сегодня" и RT провела несколько встреч со студентами высших учебных заведений Русской Православной Церкви из различных регионов страны.
"Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.
Со дня открытия комплекс посетили более трех миллионов человек .
Читайте также на РИА Новости Крым:
Симоньян в Севастополе рассказала о развитии СМИ и настоящих журналистах
"Это потрясающе": Симоньян поделилась впечатлениями о Новом Херсонесе
Маргарита Симоньян: "Желание стать священником – это благословение"
 
