"Место обязательного паломничества" - Симоньян о Новом Херсонесе

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. "Новый Херсонес" в Севастополе – место силы и обязательного паломничества для любого человека, который считает себя русским. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в комментарии пресс-службе музейно-храмового комплекса.Маргарита Симоньян 8-9 августа приняла участие в работе Молодежного историко-культурного форума "Истоки", который проходит на площадке музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Главред "Россия сегодня" и RT провела несколько встреч со студентами высших учебных заведений Русской Православной Церкви из различных регионов страны."Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Со дня открытия комплекс посетили более трех миллионов человек .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симоньян в Севастополе рассказала о развитии СМИ и настоящих журналистах"Это потрясающе": Симоньян поделилась впечатлениями о Новом ХерсонесеМаргарита Симоньян: "Желание стать священником – это благословение"

