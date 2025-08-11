Рейтинг@Mail.ru
Луначарское в ДНР перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250811/lunacharskoe-v-dnr-pereshlo-pod-kontrol-rossii-1148642546.html
Луначарское в ДНР перешло под контроль России
Луначарское в ДНР перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Луначарское в ДНР перешло под контроль России
Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T12:09
2025-08-11T12:14
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "центр"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148409180_0:40:3500:2009_1920x0_80_0_0_81e837415a571b41839575194ed87f95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.В субботу российская группировка войск "Центр" освободила Яблоновку в Донецкой Народной Республике. 5 августа под контроль армии РФ также перешел населенный пункт Январское Днепропетровской области. Российские войска ведут наступательные действия в Днепропетровской области. В июле подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Дачное.В субботу стало известно об освобождении поселка Александро-Калиново Донецкой Народной Республики.В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148409180_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_408381c0bbb8626561def5a1bf8b9e7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "центр"
Луначарское в ДНР перешло под контроль России

Армия России освободила Луначарское в Донбассе

12:09 11.08.2025 (обновлено: 12:14 11.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТанкисты группировки войск "Север"
Танкисты группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий завершили освобождение населенного пункта Луначарское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
В субботу российская группировка войск "Центр" освободила Яблоновку в Донецкой Народной Республике. 5 августа под контроль армии РФ также перешел населенный пункт Январское Днепропетровской области.
Российские войска ведут наступательные действия в Днепропетровской области. В июле подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Дачное.
В субботу стало известно об освобождении поселка Александро-Калиново Донецкой Народной Республики.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.
Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеВооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Центр"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:46Пашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым в США
13:39Армия России движется вперед: ВСУ потеряли еще 1335 солдат за сутки
13:31Над Черным морем, Москвой и другими регионами России сбиты 20 БПЛА
13:10Землетрясение в Турции: есть ли риски для Крыма
12:42ПВО сбила семь снарядов HIMARS и 312 украинских беспилотников
12:29Почему Путин и Трамп встретятся на Аляске
12:09Луначарское в ДНР перешло под контроль России
12:00"Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к России
11:55У берегов Крыма утонула молодая девушка
11:43Когда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе
11:24В Севастополе уровень младенческой смертности один из самых низких в РФ
11:02Готовили теракты в Крыму: перед судом предстанут агенты спецслужб Киева
10:55Парочка приезжих обворовывала отдыхающих на пляжах в Евпатории
10:35Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентов
10:15На Крымском мосту в очереди стоят более 2 тысяч машин
10:02Часть Южного берега Крыма осталась без света
09:32В Крыму создан филиал Информационного центра Следственного комитета РФ
09:19Учебный год продлится до 26 мая - Минпросвещения
08:52РПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людей
08:34Спецслужбы Украины хотели сделать из российских пенсионерок "живые бомбы"
Лента новостейМолния