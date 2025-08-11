https://crimea.ria.ru/20250811/lunacharskoe-v-dnr-pereshlo-pod-kontrol-rossii-1148642546.html

Луначарское в ДНР перешло под контроль России

Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.В субботу российская группировка войск "Центр" освободила Яблоновку в Донецкой Народной Республике. 5 августа под контроль армии РФ также перешел населенный пункт Январское Днепропетровской области. Российские войска ведут наступательные действия в Днепропетровской области. В июле подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Дачное.В субботу стало известно об освобождении поселка Александро-Калиново Донецкой Народной Республики.В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

