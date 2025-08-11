Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка с очередями и временем ожидания - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – обстановка с очередями и временем ожидания
У Крымского моста сейчас сохраняются трехчасовые автомобильные заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас сохраняются трехчасовые автомобильные заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе к 14:00.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Движение по Крымскому мосту может быть приостановлено. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас – обстановка с очередями и временем ожидания

14:09 11.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас сохраняются трехчасовые автомобильные заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе к 14:00.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 920 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Из Керчи выезда ждут 850 автомобилей. Время ожидания около трех часов", - отмечается в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Движение по Крымскому мосту может быть приостановлено. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
