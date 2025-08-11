https://crimea.ria.ru/20250811/krymskiy-most-seychas--obstanovka-s-ocheredyami-i-vremenem-ozhidaniya-1148644384.html

Крымский мост сейчас – обстановка с очередями и временем ожидания

Крымский мост сейчас – обстановка с очередями и временем ожидания - РИА Новости Крым, 11.08.2025

Крымский мост сейчас – обстановка с очередями и временем ожидания

У Крымского моста сейчас сохраняются трехчасовые автомобильные заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 11.08.2025

2025-08-11T14:09

2025-08-11T14:09

2025-08-11T14:09

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

новости

новости крыма

керчь

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148553963_0:21:1165:676_1920x0_80_0_0_29523d10baf54bfce4c318763ea317af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас сохраняются трехчасовые автомобильные заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе к 14:00.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Движение по Крымскому мосту может быть приостановлено. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости, новости крыма, керчь, тамань