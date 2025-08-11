https://crimea.ria.ru/20250811/krymskiy-most-seychas---situatsiya-na-utro-ponedelnika-1148629960.html
Крымский мост сейчас - ситуация на утро понедельника
Крымский мост сейчас - ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Крымский мост сейчас - ситуация на утро понедельника
На Крымском мосту утром в понедельник в очередях стоят более тысячи автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T06:03
2025-08-11T06:03
2025-08-11T08:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
крым
новости крыма
керчь
тамань
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139024485_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1137b1e7bea380682a5e5d4e19b250b4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник в очередях стоят более тысячи автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В очереди со стороны Керчи стоят 125 транспортных средств.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Движение по Крымскому мосту может быть приостановлено. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139024485_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ddbab8f0347d25c6a790f70c97c5721d.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, очереди на крымском мосту, крым, новости крыма, керчь, тамань, транспорт
Крымский мост сейчас - ситуация на утро понедельника
Крымский мост сейчас - в очередях стоят более тысячи машин
06:03 11.08.2025 (обновлено: 08:16 11.08.2025)