Крымский мост сейчас - ситуация на утро понедельника
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - ситуация на утро понедельника
Крымский мост сейчас - ситуация на утро понедельника
На Крымском мосту утром в понедельник в очередях стоят более тысячи автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 11.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник в очередях стоят более тысячи автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В очереди со стороны Керчи стоят 125 транспортных средств.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Движение по Крымскому мосту может быть приостановлено. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас - ситуация на утро понедельника

Крымский мост сейчас - в очередях стоят более тысячи машин

06:03 11.08.2025 (обновлено: 08:16 11.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник в очередях стоят более тысячи автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1070 транспортных средств. Время ожидания составляет более трех часов", - приводятся данные на 6 утра.
В очереди со стороны Керчи стоят 125 транспортных средств.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Движение по Крымскому мосту может быть приостановлено. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
