Крупный пожар под Белогорском в Крыму потушили
Крупный пожар под Белогорском в Крыму потушили
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар в Белогорском районе Крыма потушили на площади 450 гектаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Огонь охватил сухую растительность между селами Павловка и Васильевка под Белогорском днем в понедельник. К ликвидации пожара привлекли два вертолета Ми-8, силы аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Республике Крым, "Крым-Спаса" и лесоохотничьего хозяйства - всего 161 специалист и 43 единицы техники. Пожар был локализован около 18:00 на площади 450 га.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
23:17 11.08.2025 (обновлено: 23:25 11.08.2025)