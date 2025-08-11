Рейтинг@Mail.ru
Крупный пожар под Белогорском в Крыму потушили
Крупный пожар под Белогорском в Крыму потушили - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Крупный пожар под Белогорском в Крыму потушили
Крупный ландшафтный пожар в Белогорском районе Крыма потушили на площади 450 гектаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 11.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар в Белогорском районе Крыма потушили на площади 450 гектаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Огонь охватил сухую растительность между селами Павловка и Васильевка под Белогорском днем в понедельник. К ликвидации пожара привлекли два вертолета Ми-8, силы аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Республике Крым, "Крым-Спаса" и лесоохотничьего хозяйства - всего 161 специалист и 43 единицы техники. Пожар был локализован около 18:00 на площади 450 га.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крупный пожар под Белогорском в Крыму потушили

Пожар в Белогорском районе Крыма ликвидирован на площади 450 гектаров – МЧС

23:17 11.08.2025 (обновлено: 23:25 11.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар в Белогорском районе Крыма потушили на площади 450 гектаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
Огонь охватил сухую растительность между селами Павловка и Васильевка под Белогорском днем в понедельник. К ликвидации пожара привлекли два вертолета Ми-8, силы аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Республике Крым, "Крым-Спаса" и лесоохотничьего хозяйства - всего 161 специалист и 43 единицы техники. Пожар был локализован около 18:00 на площади 450 га.
"23:15 - полная ликвидация", - сказано в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
