Фронтальный раздел над Крымом: чего ждать от погоды

В понедельник на погоду Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел. Ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

2025-08-11T00:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг– РИА Новости Крым. В понедельник на погоду Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел. Ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 2-7 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +29...31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью без осадков, днем возможен дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +19...23, днем поднимется до +32 градусов.

