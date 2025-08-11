Рейтинг@Mail.ru
Фронтальный раздел над Крымом: чего ждать от погоды
https://crimea.ria.ru/20250811/frontalnyy-razdel-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-1148622452.html
Фронтальный раздел над Крымом: чего ждать от погоды
Фронтальный раздел над Крымом: чего ждать от погоды - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Фронтальный раздел над Крымом: чего ждать от погоды
В понедельник на погоду Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел. Ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
2025-08-11T00:01
2025-08-11T00:01
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148501113_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_74f88c4843141deb3efe3b1f1b395c75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг– РИА Новости Крым. В понедельник на погоду Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел. Ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 2-7 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +29...31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью без осадков, днем возможен дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +19...23, днем поднимется до +32 градусов.
Фронтальный раздел над Крымом: чего ждать от погоды

Погода в Крыму в понедельник

00:01 11.08.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваПляж в Алупке
Пляж в Алупке
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг– РИА Новости Крым. В понедельник на погоду Крыма будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел. Ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, на побережье до +24; днем +28…33, в горах +22…27", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +30...32.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 2-7 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +29...31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью без осадков, днем возможен дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +19...23, днем поднимется до +32 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.
 
