Фестиваль "Дорога в цирк" станет частью празднования 100-летия "Артека" - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Фестиваль "Дорога в цирк" станет частью празднования 100-летия "Артека"

В "Артеке" пройдет фестиваль Всероссийского творческого проекта "Дорога в цирк"

19:40 11.08.2025
 
© РИА Новости КрымПраздничный концерт в "Артеке" в честь 100-летия детского центра
Праздничный концерт в Артеке в честь 100-летия детского центра - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" с 19 по 21 августа пройдет фестиваль Всероссийского творческого проекта "Дорога в цирк", сообщает пресс-служба проекта.
Фестиваль стал частью юбилейных торжеств, посвященных 100-летию "Артека".
Воспитанники детского центра смогут посетить мастер-классы от педагогов-наставников и артистов цирка, а также увидеть лучшие номера в жанрах акробатики, жонглирования, хореографии и других цирковых направлений. Их будет оценивать профессиональное жюри и детское жюри, в состав которого входят лидеры лагерей "Артека".
В рамках фестиваля будет работать выставка, посвященная народному артисту СССР Юрию Никулину и истории создания и реализации проекта "Дорога в цирк" с 2022 года.
Также состоится гала-представление цирковых артистов.
Проект "Дорога в цирк" реализуется с 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Минпросвещения РФ. В него вовлечены участники со всей страны.
