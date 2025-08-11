https://crimea.ria.ru/20250811/festival-doroga-v-tsirk-stanet-chastyu-prazdnovaniya-100-letiya-arteka-1148643758.html

Фестиваль "Дорога в цирк" станет частью празднования 100-летия "Артека"

Фестиваль "Дорога в цирк" станет частью празднования 100-летия "Артека"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" с 19 по 21 августа пройдет фестиваль Всероссийского творческого проекта "Дорога в цирк", сообщает пресс-служба проекта.Фестиваль стал частью юбилейных торжеств, посвященных 100-летию "Артека".Воспитанники детского центра смогут посетить мастер-классы от педагогов-наставников и артистов цирка, а также увидеть лучшие номера в жанрах акробатики, жонглирования, хореографии и других цирковых направлений. Их будет оценивать профессиональное жюри и детское жюри, в состав которого входят лидеры лагерей "Артека".В рамках фестиваля будет работать выставка, посвященная народному артисту СССР Юрию Никулину и истории создания и реализации проекта "Дорога в цирк" с 2022 года.Также состоится гала-представление цирковых артистов.Проект "Дорога в цирк" реализуется с 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Минпросвещения РФ. В него вовлечены участники со всей страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кириенко и Чернышенко поздравили победителей конкурса в Артеке"Говорю с детьми обо всем" - актер Баталов стал наставником в "Артеке"Вера в себя — главное оружие: Дорожкин в Ялте рассказал о молодежи и кино

