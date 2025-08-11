https://crimea.ria.ru/20250811/es-perevel-ukraine-16-milliarda-evro-zamorozhennykh-rossiyskikh-aktivov-1148655806.html

ЕС перевел Украине 1,6 миллиарда евро замороженных российских активов

ЕС перевел Украине 1,6 миллиарда евро замороженных российских активов - РИА Новости Крым, 11.08.2025

ЕС перевел Украине 1,6 миллиарда евро замороженных российских активов

Еврокомиссия согласовала перевод Украине третьего транша от замороженных российских активов. В этот раз Украина получит от ЕС 1,6 миллиарда евро, пишет РИА... РИА Новости Крым, 11.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Еврокомиссия согласовала перевод Украине третьего транша от замороженных российских активов. В этот раз Украина получит от ЕС 1,6 миллиарда евро, пишет РИА Новости.В Еврокомиссии напомнили, что ранее уже переводили Украине доходы от российских активов в июле 2024 и в апреле 2025 года.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ, это примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.В российском МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что использование Западом этих активов приведет к регионализации платежных систем, за что в целом "стоит и заплатить".Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Открытый грабеж - Путин о заморозке активов РФ на ЗападеФранция и еще три европейские страны не хотят конфискации активов РоссииКаким Запад видит будущее Украины – мнение

