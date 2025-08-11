https://crimea.ria.ru/20250811/chast-yuzhnogo-berega-kryma-ostalas-bez-sveta-1148632096.html
Часть Южного берега Крыма осталась без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта Южного берега Крыма остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
