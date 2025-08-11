Рейтинг@Mail.ru
Часть Южного берега Крыма осталась без света - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Часть Южного берега Крыма осталась без света
Часть Южного берега Крыма осталась без света - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Часть Южного берега Крыма осталась без света
Четыре населенных пункта Южного берега Крыма остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта Южного берега Крыма остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", юбк, ялта, большая ялта, жкх крыма и севастополя, отключение электроэнергии в крыму
Часть Южного берега Крыма осталась без света

На Южном берегу Крыма четыре населенных пункта обесточены из-за аварии

10:02 11.08.2025 (обновлено: 10:03 11.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта Южного берега Крыма остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в городском округе Ялта. Населенные пункты: Кацивели, Симеиз, Голубой залив, Понизовка. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - говорится в сообщении.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
