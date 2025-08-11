Рейтинг@Mail.ru
Армия России движется вперед: ВСУ потеряли еще 1335 солдат за сутки - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Армия России движется вперед: ВСУ потеряли еще 1335 солдат за сутки
Армия России движется вперед: ВСУ потеряли еще 1335 солдат за сутки - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Армия России движется вперед: ВСУ потеряли еще 1335 солдат за сутки
Украинская армия за сутки лишилась еще 1335 солдат, потеряла очередной населенный пункт в ДНР и западное оружие в боях зоны спецоперации. Об успехах Вооруженных РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T13:39
2025-08-11T13:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки лишилась еще 1335 солдат, потеряла очередной населенный пункт в ДНР и западное оружие в боях зоны спецоперации. Об успехах Вооруженных сил России за сутки сообщили в Минобороны.Наибольшие потери противник понес в зоне действия подразделения группировки войск "Центр". До 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Димитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск, Гродовка ДНР, Новопавловка и Филия Днепропетровской области.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Бои велись в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград ДНР, Сосновка, Великомихайловка, Тихое, Вороное Днепропетровской области, Ольговское и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли более 255 солдат, пять боевых бронированных машин.Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной разведки "Пластун", четыре радиолокационные станции RADA RPS-42 производства Израиля и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Сражения велись в районах населенных пунктов Малотарановка, Федоровка, Святогорск, Северск, Миньковка, Васюковка, Червоное, Звановка и Клебан-Бык ДНР. Потерил ВСУ превысили 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.Подразделения войск "Север" поразили ВСУ под Садками, Степное, Андреевкой, Варачино, Першим Травнем, Пролетарским и Юнаковкой в Сумской области. На Харьковском направлении противник разбит в районах населенных пунктов Синельниково, Новая Казачья, Хатнее, Крейдянка и Меловое Харьковской области.Здесь ВСУ потеряли до 170 солдат, две боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.Подразделения группировки "Днепр" оттеснили бригады ВСУ в районах населенных пунктов Приморское, Магдалиновка, Орехов, Новоданиловка Запорожской области, Никольское, Казацкое и Антоновка Херсонской области.️ Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила семь снарядов HIMARS и 312 украинских беспилотниковЛуначарское в ДНР перешло под контроль РоссииОгромные потери: ВСУ лишились более 8 тысяч боевиков за неделю
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Армия России движется вперед: ВСУ потеряли еще 1335 солдат за сутки

Новости СВО: Киев за сутки потерял 1335 солдат и десятки образцов западной техники

13:39 11.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки лишилась еще 1335 солдат, потеряла очередной населенный пункт в ДНР и западное оружие в боях зоны спецоперации. Об успехах Вооруженных сил России за сутки сообщили в Минобороны.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 11 августа 2025Сводка Минобороны из зоны СВО за 11 августа 2025
Наибольшие потери противник понес в зоне действия подразделения группировки войск "Центр". До 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Димитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск, Гродовка ДНР, Новопавловка и Филия Днепропетровской области.
Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Бои велись в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград ДНР, Сосновка, Великомихайловка, Тихое, Вороное Днепропетровской области, Ольговское и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли более 255 солдат, пять боевых бронированных машин.
Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разбив бригады ВСУ в районах населенных пунктов Чернещина, Купянск, Петровское, Боровское, Андреевка Харьковской области и Шандриголово ДНР. Противник потерял до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины MaxxPro производства США и Snatch производства Великобритании, а также два артиллерийских орудия производства стран НАТО.
Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной разведки "Пластун", четыре радиолокационные станции RADA RPS-42 производства Израиля и пять складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Сражения велись в районах населенных пунктов Малотарановка, Федоровка, Святогорск, Северск, Миньковка, Васюковка, Червоное, Звановка и Клебан-Бык ДНР. Потерил ВСУ превысили 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.
Подразделения войск "Север" поразили ВСУ под Садками, Степное, Андреевкой, Варачино, Першим Травнем, Пролетарским и Юнаковкой в Сумской области. На Харьковском направлении противник разбит в районах населенных пунктов Синельниково, Новая Казачья, Хатнее, Крейдянка и Меловое Харьковской области.
Здесь ВСУ потеряли до 170 солдат, две боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.
Подразделения группировки "Днепр" оттеснили бригады ВСУ в районах населенных пунктов Приморское, Магдалиновка, Орехов, Новоданиловка Запорожской области, Никольское, Казацкое и Антоновка Херсонской области.️ Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
