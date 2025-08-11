https://crimea.ria.ru/20250811/armiya-rossii-dvizhetsya-vpered-vsu-poteryali-esche-1335-soldat-za-sutki--1148643534.html

Украинская армия за сутки лишилась еще 1335 солдат, потеряла очередной населенный пункт в ДНР и западное оружие в боях зоны спецоперации. Об успехах Вооруженных РИА Новости Крым, 11.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки лишилась еще 1335 солдат, потеряла очередной населенный пункт в ДНР и западное оружие в боях зоны спецоперации. Об успехах Вооруженных сил России за сутки сообщили в Минобороны.Наибольшие потери противник понес в зоне действия подразделения группировки войск "Центр". До 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Димитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск, Гродовка ДНР, Новопавловка и Филия Днепропетровской области.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Бои велись в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград ДНР, Сосновка, Великомихайловка, Тихое, Вороное Днепропетровской области, Ольговское и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли более 255 солдат, пять боевых бронированных машин.Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной разведки "Пластун", четыре радиолокационные станции RADA RPS-42 производства Израиля и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Сражения велись в районах населенных пунктов Малотарановка, Федоровка, Святогорск, Северск, Миньковка, Васюковка, Червоное, Звановка и Клебан-Бык ДНР. Потерил ВСУ превысили 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.Подразделения войск "Север" поразили ВСУ под Садками, Степное, Андреевкой, Варачино, Першим Травнем, Пролетарским и Юнаковкой в Сумской области. На Харьковском направлении противник разбит в районах населенных пунктов Синельниково, Новая Казачья, Хатнее, Крейдянка и Меловое Харьковской области.Здесь ВСУ потеряли до 170 солдат, две боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.Подразделения группировки "Днепр" оттеснили бригады ВСУ в районах населенных пунктов Приморское, Магдалиновка, Орехов, Новоданиловка Запорожской области, Никольское, Казацкое и Антоновка Херсонской области.️ Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила семь снарядов HIMARS и 312 украинских беспилотниковЛуначарское в ДНР перешло под контроль РоссииОгромные потери: ВСУ лишились более 8 тысяч боевиков за неделю

