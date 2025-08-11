https://crimea.ria.ru/20250811/armeniya-i-azerbaydzhan-podpisali-proekt-mirnogo-dogovora--glavnoe-1148651818.html

Армения и Азербайджан подписали проект мирного договора – главное

Армения и Азербайджан подписали проект мирного договора – главное - РИА Новости Крым, 11.08.2025

Армения и Азербайджан подписали проект мирного договора – главное

Ереван и Баку подписали проект мирного договора, в котором обязались не иметь территориальных претензий друг к другу и позже не выдвигать таких требований. Об... РИА Новости Крым, 11.08.2025

2025-08-11T16:50

2025-08-11T16:50

2025-08-11T16:50

армения

азербайджан

sputnik азербайджан

в мире

политика

внешняя политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125194432_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_7198c83061a5e428c04d51df60bc1c13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Ереван и Баку подписали проект мирного договора, в котором обязались не иметь территориальных претензий друг к другу и позже не выдвигать таких требований. Об этом сообщает Sputnik Армения.9 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта между Ереваном и Баку.Как заявил глава Белого дома, Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения.В понедельник МИД Армении опубликовал парафированное Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений с Азербайджаном.В преамбуле сказано, что обе страны сознают срочную необходимость установления справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного мира в регионе, готовы к установлению добрососедских отношений.Во второй статье стороны подтверждают отсутствие территориальных претензий друг к другу и обязуются не выдвигать таких требований в будущем. Каких-либо действий, чтобы полностью или частично нарушить территориальную целостность другой стороны, предприниматься не будет.Кроме того, согласно третьей статье, Ереван и Баку намерены воздержатся от применения силы или угрозы применения силы, направленной против территориальной целостности или политической независимости и несовместимой с уставом ООН. Они также не позволят третьей стороне использовать свои соответствующие территории для применения силы, не соответствующего уставу ООН.Также стороны обязуются воздержаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.Мирный договор Еревана и Баку заключается на армянском, азербайджанском и английском языках, приоритет при толковании имеет английский текст, пишет, ссылаясь на текст проекта, РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Маршрут Трампа" через Армению: к чему Пашинян ведет странуПашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым в СШАК чему может привести подписание меморандума Еревана и Баку – мнение

армения

азербайджан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, азербайджан, sputnik азербайджан, в мире, политика, внешняя политика, новости