Армения и Азербайджан подписали проект мирного договора – главное - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Армения и Азербайджан подписали проект мирного договора – главное
Армения и Азербайджан подписали проект мирного договора – главное - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Армения и Азербайджан подписали проект мирного договора – главное
Ереван и Баку подписали проект мирного договора, в котором обязались не иметь территориальных претензий друг к другу и позже не выдвигать таких требований. Об... РИА Новости Крым, 11.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Ереван и Баку подписали проект мирного договора, в котором обязались не иметь территориальных претензий друг к другу и позже не выдвигать таких требований. Об этом сообщает Sputnik Армения.9 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта между Ереваном и Баку.Как заявил глава Белого дома, Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения.В понедельник МИД Армении опубликовал парафированное Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений с Азербайджаном.В преамбуле сказано, что обе страны сознают срочную необходимость установления справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного мира в регионе, готовы к установлению добрососедских отношений.Во второй статье стороны подтверждают отсутствие территориальных претензий друг к другу и обязуются не выдвигать таких требований в будущем. Каких-либо действий, чтобы полностью или частично нарушить территориальную целостность другой стороны, предприниматься не будет.Кроме того, согласно третьей статье, Ереван и Баку намерены воздержатся от применения силы или угрозы применения силы, направленной против территориальной целостности или политической независимости и несовместимой с уставом ООН. Они также не позволят третьей стороне использовать свои соответствующие территории для применения силы, не соответствующего уставу ООН.Также стороны обязуются воздержаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.Мирный договор Еревана и Баку заключается на армянском, азербайджанском и английском языках, приоритет при толковании имеет английский текст, пишет, ссылаясь на текст проекта, РИА Новости.
Армения и Азербайджан подписали проект мирного договора – главное

Ереван и Баку отказались от претензий на территории друг друга – проект мирного договора

16:50 11.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Ереван и Баку подписали проект мирного договора, в котором обязались не иметь территориальных претензий друг к другу и позже не выдвигать таких требований. Об этом сообщает Sputnik Армения.
9 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта между Ереваном и Баку.Как заявил глава Белого дома, Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения.
В понедельник МИД Армении опубликовал парафированное Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений с Азербайджаном.
В преамбуле сказано, что обе страны сознают срочную необходимость установления справедливого, всеобъемлющего и долгосрочного мира в регионе, готовы к установлению добрососедских отношений.
В первой статье указано, что границы между республиками бывшего СССР стали международными границами независимых государств и как таковые признаны международным сообществом. Стороны признают и будут уважать территориальную целостность друг друга, суверенитет, неприкосновенность международных границ и политическую независимость.
Во второй статье стороны подтверждают отсутствие территориальных претензий друг к другу и обязуются не выдвигать таких требований в будущем. Каких-либо действий, чтобы полностью или частично нарушить территориальную целостность другой стороны, предприниматься не будет.
Кроме того, согласно третьей статье, Ереван и Баку намерены воздержатся от применения силы или угрозы применения силы, направленной против территориальной целостности или политической независимости и несовместимой с уставом ООН. Они также не позволят третьей стороне использовать свои соответствующие территории для применения силы, не соответствующего уставу ООН.
Также стороны обязуются воздержаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.
Мирный договор Еревана и Баку заключается на армянском, азербайджанском и английском языках, приоритет при толковании имеет английский текст, пишет, ссылаясь на текст проекта, РИА Новости.
