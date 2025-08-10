В воскресенье в Крыму ожидается комфортная погода

https://crimea.ria.ru/20250810/v-voskresene-v-krymu-ozhidaetsya-komfortnaya-pogoda-1148618385.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг– РИА Новости Крым. Область повышенного давления принесет в Крым теплую и сухую погоду в воскресенье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +29...31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке без осадков. Ночью температура воздуха составит +22...24, днем поднимется до +32 градусов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг– РИА Новости Крым. Область повышенного давления принесет в Крым теплую и сухую погоду в воскресенье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, на южном и восточном побережье до +25; днем +28…33, в горах +22…27", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +30...32.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +29...31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке без осадков. Ночью температура воздуха составит +22...24, днем поднимется до +32 градусов.
