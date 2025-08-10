https://crimea.ria.ru/20250810/v-voskresene-v-krymu-ozhidaetsya-komfortnaya-pogoda-1148618385.html

В воскресенье в Крыму ожидается комфортная погода

Область повышенного давления принесет в Крым теплую и сухую погоду в воскресенье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.08.2025

крым

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг– РИА Новости Крым. Область повышенного давления принесет в Крым теплую и сухую погоду в воскресенье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +29...31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке без осадков. Ночью температура воздуха составит +22...24, днем поднимется до +32 градусов.

Новости

