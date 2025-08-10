Рейтинг@Mail.ru
В воскресенье в Крыму ожидается комфортная погода - РИА Новости Крым, 10.08.2025
В воскресенье в Крыму ожидается комфортная погода
Область повышенного давления принесет в Крым теплую и сухую погоду в воскресенье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148340379_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_271a8898b7799a9d97423946cd08356c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг– РИА Новости Крым. Область повышенного давления принесет в Крым теплую и сухую погоду в воскресенье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +29...31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке без осадков. Ночью температура воздуха составит +22...24, днем поднимется до +32 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
В воскресенье в Крыму ожидается комфортная погода

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг– РИА Новости Крым. Область повышенного давления принесет в Крым теплую и сухую погоду в воскресенье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, на южном и восточном побережье до +25; днем +28…33, в горах +22…27", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +30...32.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +29...31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке без осадков. Ночью температура воздуха составит +22...24, днем поднимется до +32 градусов.
