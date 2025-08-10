Рейтинг@Mail.ru
В Крыму женщина сорвалась с трехметровой скалы в Новом Свете - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250810/v-krymu-zhenschina-sorvalas-s-trekhmetrovoy-skaly-v-novom-svete-1148623249.html
В Крыму женщина сорвалась с трехметровой скалы в Новом Свете
В Крыму женщина сорвалась с трехметровой скалы в Новом Свете - РИА Новости Крым, 10.08.2025
В Крыму женщина сорвалась с трехметровой скалы в Новом Свете
Женщина получила множественные травмы, сорвавшись со скалы под Судаком в районе поселка Новый Свет. На помощь пострадавшей поспешили спасатели дежурной смены... РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T13:04
2025-08-10T13:04
судак
новый свет
новости крыма
крым
происшествия
гу мчс рф по республике крым
"крым-спас"
мчс крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0a/1148623137_0:9:1281:729_1920x0_80_0_0_d623a1c6ca5decb95ed75cc7251e6305.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Женщина получила множественные травмы, сорвавшись со скалы под Судаком в районе поселка Новый Свет. На помощь пострадавшей поспешили спасатели дежурной смены Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС".Как сообщает пресс-службы МЧС Республики Крым, женщина упала в районе "Царского пляжа".Спасатели обнаружили пострадавшую, оказали ей первую помощь, на носилках транспортировали к урезу воды и на лодке добровольного помощника доставили на причал поселка Новый Свет, где ее передали медработникам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250810/turisty-zastryali-na-pike-kosmosa-v-krymu-1148620628.html
судак
новый свет
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0a/1148623137_148:0:1132:738_1920x0_80_0_0_785038aaf54de304e1cdb4578d51cf55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
судак, новый свет, новости крыма, крым, происшествия, гу мчс рф по республике крым, "крым-спас", мчс крыма
В Крыму женщина сорвалась с трехметровой скалы в Новом Свете

Добровольцы помогли спасти упавшую со скалы в Крыму женщину

13:04 10.08.2025
 
© Пресс-служба МЧС РКЖенщина сорвалась с трехметровой скалы под Новым Светом
Женщина сорвалась с трехметровой скалы под Новым Светом
© Пресс-служба МЧС РК
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Женщина получила множественные травмы, сорвавшись со скалы под Судаком в районе поселка Новый Свет. На помощь пострадавшей поспешили спасатели дежурной смены Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС".
Как сообщает пресс-службы МЧС Республики Крым, женщина упала в районе "Царского пляжа".

"Она по неосторожности сорвалась со скалы высотой около 3-х метров, получив травмы различной степени тяжести. Необходима была ее эвакуация с труднодоступного горного участка", - говорится в официальном Telegran-канале министерства.

Спасатели обнаружили пострадавшую, оказали ей первую помощь, на носилках транспортировали к урезу воды и на лодке добровольного помощника доставили на причал поселка Новый Свет, где ее передали медработникам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Туристы застряли на пике Космоса в Крыму
10:03
Туристы застряли на пике Космоса в Крыму
 
СудакНовый СветНовости КрымаКрымПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике Крым"КРЫМ-СПАС"МЧС Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в Керчь
14:1953 человека и 14 единиц техники тушат природный пожар под Симферополем
14:06Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
13:56Крымчанина оштрафовали за запуск фейерверка
13:41Помимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - Рябков
13:31Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана
13:21Большие потери: за сутки ВСУ потеряли 1375 боевиков
13:09Причиной пожара в заповеднике над Ялтой стало природное явление
13:04В Крыму женщина сорвалась с трехметровой скалы в Новом Свете
12:51Лесной пожар в Ялте - заповедник над Васильевкой полностью потушен
12:27"Ситуация критическая": Киев ежедневно обстреливает Запорожскую АЭС
12:05Российская ПВО сбила 19 беспилотников
11:54Путин в поздравлении Адабашьяну: ваши проекты отличаются почерком мастера
11:44Берлиоз и Бэрримор: Александр Адабашьян в кадре и за ним
11:31Аэропорт Геленджика закрыт
11:05Ограничения введены в работе аэропорта Калуги - Росавиация
10:35В Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больнице
10:11Крымский мост сейчас – обстановка на 10 утра в воскресенье
10:03Туристы застряли на пике Космоса в Крыму
09:48Дошкольник-пассажир и водитель пострадали в ДТП под Севастополем
Лента новостейМолния