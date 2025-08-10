https://crimea.ria.ru/20250810/v-krymu-zhenschina-sorvalas-s-trekhmetrovoy-skaly-v-novom-svete-1148623249.html
В Крыму женщина сорвалась с трехметровой скалы в Новом Свете
В Крыму женщина сорвалась с трехметровой скалы в Новом Свете
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Женщина получила множественные травмы, сорвавшись со скалы под Судаком в районе поселка Новый Свет. На помощь пострадавшей поспешили спасатели дежурной смены Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС".Как сообщает пресс-службы МЧС Республики Крым, женщина упала в районе "Царского пляжа".Спасатели обнаружили пострадавшую, оказали ей первую помощь, на носилках транспортировали к урезу воды и на лодке добровольного помощника доставили на причал поселка Новый Свет, где ее передали медработникам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Добровольцы помогли спасти упавшую со скалы в Крыму женщину