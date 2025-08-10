https://crimea.ria.ru/20250810/v-chuvashii-torgovets-zastavil-detey-umytsya-zelenkoy-1148622329.html

В Чувашии торговец заставил детей умыться зеленкой

В Чувашии торговец заставил детей умыться зеленкой - РИА Новости Крым, 10.08.2025

В Чувашии торговец заставил детей умыться зеленкой

В одном из городков Республики Чувашия рыночный торговец заставил детей 11 и 13 лет умыться раствором бриллиантового зеленого за воровство фруктов. Об этом... РИА Новости Крым, 10.08.2025

2025-08-10T21:22

2025-08-10T21:22

2025-08-10T21:22

происшествия

чувашия

общество

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В одном из городков Республики Чувашия рыночный торговец заставил детей 11 и 13 лет умыться раствором бриллиантового зеленого за воровство фруктов. Об этом сообщают социальные сети управления МВД по Республике Чувашия.При этом по факту инцидента родители несовершеннолетних в полицию не обращались, видео инцидента появилось в социальных сетях, которую предоставили начальнику отдела МВД России "Ядринский", таким образом полицейские выявили факт противоправного поведения предпринимателя в отношении несовершеннолетних."В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка в целях установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

