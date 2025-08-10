Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии торговец заставил детей умыться зеленкой - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250810/v-chuvashii-torgovets-zastavil-detey-umytsya-zelenkoy-1148622329.html
В Чувашии торговец заставил детей умыться зеленкой
В Чувашии торговец заставил детей умыться зеленкой - РИА Новости Крым, 10.08.2025
В Чувашии торговец заставил детей умыться зеленкой
В одном из городков Республики Чувашия рыночный торговец заставил детей 11 и 13 лет умыться раствором бриллиантового зеленого за воровство фруктов. Об этом... РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T21:22
2025-08-10T21:22
происшествия
чувашия
общество
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1b/1119845730_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bdf72a67b70075c63eabb39628d56f26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В одном из городков Республики Чувашия рыночный торговец заставил детей 11 и 13 лет умыться раствором бриллиантового зеленого за воровство фруктов. Об этом сообщают социальные сети управления МВД по Республике Чувашия.При этом по факту инцидента родители несовершеннолетних в полицию не обращались, видео инцидента появилось в социальных сетях, которую предоставили начальнику отдела МВД России "Ядринский", таким образом полицейские выявили факт противоправного поведения предпринимателя в отношении несовершеннолетних."В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка в целях установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
чувашия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1b/1119845730_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_082d92d84428406d8d7c06a7f0d7b97a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, чувашия, общество, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В Чувашии торговец заставил детей умыться зеленкой

Полиция Чувашии занялась торговцем, который заставил детей умыться зеленкой

21:22 10.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода
Вода - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В одном из городков Республики Чувашия рыночный торговец заставил детей 11 и 13 лет умыться раствором бриллиантового зеленого за воровство фруктов. Об этом сообщают социальные сети управления МВД по Республике Чувашия.
"30 июля на рынке Ядрина 44-летний предприниматель заметил, как двое подростков совершили хищение нескольких мандаринов с принадлежащего ему прилавка, после чего отвез их в безлюдное место и заставил умываться зеленкой", - сказано в приведенной информации.
При этом по факту инцидента родители несовершеннолетних в полицию не обращались, видео инцидента появилось в социальных сетях, которую предоставили начальнику отдела МВД России "Ядринский", таким образом полицейские выявили факт противоправного поведения предпринимателя в отношении несовершеннолетних.
"В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка в целях установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПроисшествияЧувашияОбществоНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:33Лучшее вооружение России и пожары в Крыму - главное за день
21:22В Чувашии торговец заставил детей умыться зеленкой
21:07Землетрясение в Турции: рухнул целый квартал - под завалами люди
21:00Рютте высказался о возможном признании новых российских территорий
20:42Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ
20:23Землетрясение в Турции магнитудой 6,1 - что известно
20:08Обломки БПЛА спровоцировали пожар: последствия атаки ВСУ на Кубань
19:43В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансера
19:26Пожар в Сифмеропольском районе Крыма потушен на 20 гектарах
19:19"Пугалки" Зеленского и разгул стихии на Кубани: топ новостей недели
18:56Побочный эффект "улучшайзинга": необходимо поменять паспорт – юрист
18:33Много солнца и ветра: прогноз погоды в Крыму на неделю от Фобос
18:10Пожар под Симферополем полностью потушен
18:05Крымский мост сейчас - что происходит
17:53Трамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине - Вэнс
17:22Путин рассказал президенту Киргизии о беседе с Уиткоффом
17:13Крупный пожар в Крыму: 20 гектаров охвачены огнем у села Скворцово
17:07Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 4 дня - МЧС
16:31Новый автобусный маршрут соединил Севастополь и Астрахань
15:54Загорелись наушники: в Турции самолет совершил вынужденную посадку
Лента новостейМолния