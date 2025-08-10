https://crimea.ria.ru/20250810/v-chuvashii-torgovets-zastavil-detey-umytsya-zelenkoy-1148622329.html
В Чувашии торговец заставил детей умыться зеленкой
2025-08-10T21:22
происшествия
чувашия
общество
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
чувашия
РИА Новости Крым
Новости
ru-RU
РИА Новости Крым
Полиция Чувашии занялась торговцем, который заставил детей умыться зеленкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В одном из городков Республики Чувашия рыночный торговец заставил детей 11 и 13 лет умыться раствором бриллиантового зеленого за воровство фруктов. Об этом сообщают социальные сети управления МВД по Республике Чувашия.
"30 июля на рынке Ядрина 44-летний предприниматель заметил, как двое подростков совершили хищение нескольких мандаринов с принадлежащего ему прилавка, после чего отвез их в безлюдное место и заставил умываться зеленкой", - сказано в приведенной информации.
При этом по факту инцидента родители несовершеннолетних в полицию не обращались, видео инцидента появилось в социальных сетях, которую предоставили начальнику отдела МВД России "Ядринский", таким образом полицейские выявили факт противоправного поведения предпринимателя в отношении несовершеннолетних.
"В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка в целях установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
"В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка в целях установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.