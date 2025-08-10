https://crimea.ria.ru/20250810/sily-pvo-za-noch-sbili-121-ukrainskiy-bespilotnik-1148619446.html

Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник - из них 15 над Крымом

2025-08-10T07:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, больше всего над территорией Краснодарского края, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи с 20.00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 29 – над территорией Краснодарского края, 15 – над территорией Республики Крым, 13 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Белгородской области, девять – над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Саратовской области, восемь – над территорией Ставропольского края, семь – над территорией Калужской области, шесть – над территорией Тульской области, пять – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Рязанской области, два – над акваторией Азовского моря, один – над территорией Смоленской области, один – над территорией Орловской области и один – над территорией Тверской области", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

