Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник - из них 15 над Крымом
Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник - из них 15 над Крымом
Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник - из них 15 над Крымом - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник - из них 15 над Крымом
В течение прошедшей ночи российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, больше всего над территорией Краснодарского... РИА Новости Крым, 10.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, больше всего над территорией Краснодарского края, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи с 20.00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 29 – над территорией Краснодарского края, 15 – над территорией Республики Крым, 13 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Белгородской области, девять – над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Саратовской области, восемь – над территорией Ставропольского края, семь – над территорией Калужской области, шесть – над территорией Тульской области, пять – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Рязанской области, два – над акваторией Азовского моря, один – над территорией Смоленской области, один – над территорией Орловской области и один – над территорией Тверской области", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, срочные новости крыма
Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник - из них 15 над Крымом

Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник - из них 15 над Крымом

07:33 10.08.2025 (обновлено: 07:42 10.08.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, больше всего над территорией Краснодарского края, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи с 20.00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 29 – над территорией Краснодарского края, 15 – над территорией Республики Крым, 13 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Белгородской области, девять – над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Саратовской области, восемь – над территорией Ставропольского края, семь – над территорией Калужской области, шесть – над территорией Тульской области, пять – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Рязанской области, два – над акваторией Азовского моря, один – над территорией Смоленской области, один – над территорией Орловской области и один – над территорией Тверской области", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости КрымаСрочные новости Крыма
 
