Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник - из них 15 над Крымом

2025-08-10T07:33
2025-08-10T07:33
2025-08-10T07:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, больше всего над территорией Краснодарского края, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи с 20.00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 29 – над территорией Краснодарского края, 15 – над территорией Республики Крым, 13 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Белгородской области, девять – над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Саратовской области, восемь – над территорией Ставропольского края, семь – над территорией Калужской области, шесть – над территорией Тульской области, пять – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Рязанской области, два – над акваторией Азовского моря, один – над территорией Смоленской области, один – над территорией Орловской области и один – над территорией Тверской области", - говорится в сообщении.
07:33 10.08.2025 (обновлено: 07:42 10.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, больше всего над территорией Краснодарского края, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи с 20.00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 29 – над территорией Краснодарского края, 15 – над территорией Республики Крым, 13 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Белгородской области, девять – над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Саратовской области, восемь – над территорией Ставропольского края, семь – над территорией Калужской области, шесть – над территорией Тульской области, пять – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Рязанской области, два – над акваторией Азовского моря, один – над территорией Смоленской области, один – над территорией Орловской области и один – над территорией Тверской области", - говорится в сообщении.
