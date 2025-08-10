https://crimea.ria.ru/20250810/rossiyskaya-pvo-sbila-19-bespilotnikov-1148622192.html

Российская ПВО сбила 19 беспилотников

Российская ПВО сбила 19 беспилотников - РИА Новости Крым, 10.08.2025

Российская ПВО сбила 19 беспилотников

Дежурные средства российской ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 10.08.2025

2025-08-10T12:05

2025-08-10T12:05

2025-08-10T12:08

министерство обороны рф

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России."В период с 8.30 мск до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по шесть БПЛА - над территорией Курской области и над акваторией Азовского моря, три БПЛА - над территорией Орловской области и по два БПЛА - над территориями Калужской и Брянской областей", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось о 121 украинском беспилотнике - их сбили над разными регионами России, в том числе - 15 над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

