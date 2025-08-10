https://crimea.ria.ru/20250810/rasshirenie-voennoy-operatsii-izrailya-natseleno-na-zakhvat-vsey-gazy---mid-1148617411.html

Расширение военной операции Израиля нацелено на захват всей Газы - МИД

План Израиля по расширению военной операцию секторе Газа вызывает осуждение и отторжение, решения израильской стороны чреваты усугублением и без того... РИА Новости Крым, 10.08.2025

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

израиль

сектор газа

в мире

политика

обострение ситуации в израиле

новости

внешняя политика

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. План Израиля по расширению военной операцию секторе Газа вызывает осуждение и отторжение, решения израильской стороны чреваты усугублением и без того драматической ситуации в палестинском анклаве. Об этом заявили в МИД России.В ведомстве напомнили, что накануне Израиль одобрил план расширения военной операции в секторе Газа и взятия под контроль его центрального района, который когда-то был самым густонаселенным. Ожидается, что мирное население принудительно выдворят.Такое развитие событий сильно осложнит международные усилия по деэскалации в зоне конфликта, будет иметь серьезные негативные последствиями для всего ближневосточного региона, подчеркнули в МИД.Также в ведомстве акцентировали, что Москва неизменно выступает за незамедлительное прекращение огня в секторе Газа, освобождение всех заложников и удерживаемых лиц, а также восстановление беспрепятственного гуманитарного доступа."В Москве твердо убеждены в безальтернативности решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе с центральным двугосударственным принципом, предусматривающим создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - подытожили в МИД России.Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Кремле заявил, что устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе принципа двух государств для двух народов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС россияниномБеженцы из Газы в Крыму – новый фейкИзраиль возобновил удары по Газе – за ночь погибли и ранены сотни людей

