Рейтинг@Mail.ru
Расширение военной операции Израиля нацелено на захват всей Газы - МИД - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250810/rasshirenie-voennoy-operatsii-izrailya-natseleno-na-zakhvat-vsey-gazy---mid-1148617411.html
Расширение военной операции Израиля нацелено на захват всей Газы - МИД
Расширение военной операции Израиля нацелено на захват всей Газы - МИД - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Расширение военной операции Израиля нацелено на захват всей Газы - МИД
План Израиля по расширению военной операцию секторе Газа вызывает осуждение и отторжение, решения израильской стороны чреваты усугублением и без того... РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T08:21
2025-08-10T08:21
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
израиль
сектор газа
в мире
политика
обострение ситуации в израиле
новости
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/54/1106725467_0:55:3078:1786_1920x0_80_0_0_c014bbba474e0573e2983dfdf6ed9548.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. План Израиля по расширению военной операцию секторе Газа вызывает осуждение и отторжение, решения израильской стороны чреваты усугублением и без того драматической ситуации в палестинском анклаве. Об этом заявили в МИД России.В ведомстве напомнили, что накануне Израиль одобрил план расширения военной операции в секторе Газа и взятия под контроль его центрального района, который когда-то был самым густонаселенным. Ожидается, что мирное население принудительно выдворят.Такое развитие событий сильно осложнит международные усилия по деэскалации в зоне конфликта, будет иметь серьезные негативные последствиями для всего ближневосточного региона, подчеркнули в МИД.Также в ведомстве акцентировали, что Москва неизменно выступает за незамедлительное прекращение огня в секторе Газа, освобождение всех заложников и удерживаемых лиц, а также восстановление беспрепятственного гуманитарного доступа."В Москве твердо убеждены в безальтернативности решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе с центральным двугосударственным принципом, предусматривающим создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - подытожили в МИД России.Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Кремле заявил, что устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе принципа двух государств для двух народов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС россияниномБеженцы из Газы в Крыму – новый фейкИзраиль возобновил удары по Газе – за ночь погибли и ранены сотни людей
россия
израиль
сектор газа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/54/1106725467_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4d6a9edf8396386041a877bc76d32af0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, израиль, сектор газа, в мире, политика, обострение ситуации в израиле, новости, внешняя политика
Расширение военной операции Израиля нацелено на захват всей Газы - МИД

План Израиля расширить военную операцию рассчитан на захват всего сектора Газа - МИД

08:21 10.08.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. План Израиля по расширению военной операцию секторе Газа вызывает осуждение и отторжение, решения израильской стороны чреваты усугублением и без того драматической ситуации в палестинском анклаве. Об этом заявили в МИД России.
В ведомстве напомнили, что накануне Израиль одобрил план расширения военной операции в секторе Газа и взятия под контроль его центрального района, который когда-то был самым густонаселенным. Ожидается, что мирное население принудительно выдворят.
"Не скрывается нацеленность израильской стороны в дальнейшем поэтапно захватить и оккупировать весь сектор. Реализация подобных решений и планов, вызывающих осуждение и отторжение, чревата усугублением и без того донельзя драматической ситуации в палестинском анклаве, имеющей все признаки гуманитарной катастрофы", - подчеркивается в официальном заявлении внешнеполитического ведомства РФ.
Такое развитие событий сильно осложнит международные усилия по деэскалации в зоне конфликта, будет иметь серьезные негативные последствиями для всего ближневосточного региона, подчеркнули в МИД.
Также в ведомстве акцентировали, что Москва неизменно выступает за незамедлительное прекращение огня в секторе Газа, освобождение всех заложников и удерживаемых лиц, а также восстановление беспрепятственного гуманитарного доступа.
"В Москве твердо убеждены в безальтернативности решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе с центральным двугосударственным принципом, предусматривающим создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - подытожили в МИД России.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Кремле заявил, что устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе принципа двух государств для двух народов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС россиянином
Беженцы из Газы в Крыму – новый фейк
Израиль возобновил удары по Газе – за ночь погибли и ранены сотни людей
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияИзраильСектор ГазаВ миреПолитикаОбострение ситуации в ИзраилеНовостиВнешняя политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:21Расширение военной операции Израиля нацелено на захват всей Газы - МИД
07:53Дело о смерти младенца в семье с 4 погибшими от дихлофоса детьми закрыли
07:33Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник - из них 15 над Крымом
07:29Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья
07:06Крымский "древнинг": полуостров предлагает туристам оригинальное жилье
00:01В воскресенье в Крыму ожидается комфортная погода
00:00Какой сегодня праздник: 10 августа
21:59Встреча Путина с Трампом и пожар в заповеднике в Крыму: главное за день
21:4480 лет назад в Крыму появился филиал Русского географического общества
21:41Над Азовским морем и шестью регионами России сбиты 26 беспилотников
21:16Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым вернулся на Землю
20:39Четыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-Кубани
20:29Симоньян в Севастополе рассказала о развитии СМИ и настоящих журналистах
20:21Часть Керчи останется без воды из-за аварии на магистральном водоводе
20:09Туристическая новинка сезона: в Крыму провели арбузное экзотик-шоу
19:55"Горящее" видео: как тушат заповедник в Ялте
19:31Путин рассказал президенту Бразилии об итогах встречи с Уиткоффом
19:14Над Кубанью и Азовским морем сбили 23 беспилотника
19:13Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
18:58На Кубани водитель такси задавил двухлетнего ребенка своей пассажирки
Лента новостейМолния