Радиоактивная вода с ядерной базы в Британии попала в море – СМИ - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Радиоактивная вода с ядерной базы в Британии попала в море – СМИ
Радиоактивная вода с ядерной базы в Британии попала в море – СМИ - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Радиоактивная вода с ядерной базы в Британии попала в море – СМИ
В Великобритании с военной базы, где хранится ядерное оружие, произошла утечка радиоактивной воды. Как пишет The Guardian, причиной стала изношенность всей... РИА Новости Крым, 10.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127810924_0:128:1600:1028_1920x0_80_0_0_8ee6d4bb5d27abeac4e07b5359b48ff7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг– РИА Новости Крым. В Великобритании с военной базы, где хранится ядерное оружие, произошла утечка радиоактивной воды. Как пишет The Guardian, причиной стала изношенность всей системы труб.Со ссылкой на официальные документы Шотландского агентства по охране окружающей среды издание уточняет, что на момент утечек срок службы трубопроводной сети арсенала истек.
великобритания
Новости
великобритания, ядерное оружие, в мире, экология, происшествия, радиация, новости, сми
Радиоактивная вода с ядерной базы в Британии попала в море – СМИ

В Британии произошла утечка радиоактивной воды с базы с ядерными бомбами – СМИ

08:48 10.08.2025
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг– РИА Новости Крым. В Великобритании с военной базы, где хранится ядерное оружие, произошла утечка радиоактивной воды. Как пишет The Guardian, причиной стала изношенность всей системы труб.

"Регулятор установил, что радиоактивный материал попал в залив Лох-Лонг, расположенный недалеко от Глазго на западе Шотландии, поскольку Королевский флот не смог должным образом обслуживать сеть из 1500 водопроводных труб на базе", — говорится в материале.

Со ссылкой на официальные документы Шотландского агентства по охране окружающей среды издание уточняет, что на момент утечек срок службы трубопроводной сети арсенала истек.
ВеликобританияЯдерное оружиеВ миреЭкологияПроисшествияРадиацияНовостиСМИ
 
