Радиоактивная вода с ядерной базы в Британии попала в море – СМИ

В Великобритании с военной базы, где хранится ядерное оружие, произошла утечка радиоактивной воды. Как пишет The Guardian, причиной стала изношенность всей... РИА Новости Крым, 10.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг– РИА Новости Крым. В Великобритании с военной базы, где хранится ядерное оружие, произошла утечка радиоактивной воды. Как пишет The Guardian, причиной стала изношенность всей системы труб.Со ссылкой на официальные документы Шотландского агентства по охране окружающей среды издание уточняет, что на момент утечек срок службы трубопроводной сети арсенала истек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые из Севастополя оценят последствия ударов США по Ирану"Безопасность" урановых снарядов – Онищенко назвал Гросси преступникомОбедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцам

