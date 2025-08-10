Путин в поздравлении Адабашьяну: ваши проекты отличаются почерком мастера

https://crimea.ria.ru/20250810/putin-v-pozdravlenii-adabashyanu-vashi-proekty-otlichayutsya-pocherkom-mastera-1148621755.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного деятеля искусств РФ Александра Адабашьяна с 80-летием, отметив, что его творческие проекты юбиляра неизменно отличаются оригинальностью замысла и узнаваемым почерком настоящего мастера, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент отметил, что за несомненным профессиональным успехом Адабашьяна стоят годы созидательного труда, большой и щедрый талант, вера в себя и свое предназначение. Путин пожелал ему доброго здоровья и всего наилучшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силачеСамый известный образ и голос: Ливанову 90Дочь Андрея Миронова везет в Крым спектакль про Карлсона

