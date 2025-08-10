Рейтинг@Mail.ru
Путин в поздравлении Адабашьяну: ваши проекты отличаются почерком мастера
Путин в поздравлении Адабашьяну: ваши проекты отличаются почерком мастера
Путин в поздравлении Адабашьяну: ваши проекты отличаются почерком мастера - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Путин в поздравлении Адабашьяну: ваши проекты отличаются почерком мастера
Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного деятеля искусств РФ Александра Адабашьяна с 80-летием, отметив, что его творческие проекты юбиляра... РИА Новости Крым, 10.08.2025
александр адабашьян
юбилей
владимир путин (политик)
культура
кино
театр
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного деятеля искусств РФ Александра Адабашьяна с 80-летием, отметив, что его творческие проекты юбиляра неизменно отличаются оригинальностью замысла и узнаваемым почерком настоящего мастера, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент отметил, что за несомненным профессиональным успехом Адабашьяна стоят годы созидательного труда, большой и щедрый талант, вера в себя и свое предназначение. Путин пожелал ему доброго здоровья и всего наилучшего.
россия
александр адабашьян, юбилей, владимир путин (политик), культура, кино, театр, россия, новости
Путин в поздравлении Адабашьяну: ваши проекты отличаются почерком мастера

Путин в поздравлении Адабашьяну: ваши проекты отличаются узнаваемым почерком мастера

11:54 10.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного деятеля искусств РФ Александра Адабашьяна с 80-летием, отметив, что его творческие проекты юбиляра неизменно отличаются оригинальностью замысла и узнаваемым почерком настоящего мастера, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый Александр Артемович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Вы посвятили себя киноискусству, добились признания на актерском и режиссерском поприще, ярко заявили о себе как о выдающемся кинодраматурге и сценаристе. Ваши творческие проекты неизменно отличаются оригинальностью замысла и узнаваемым почерком настоящего мастера", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что за несомненным профессиональным успехом Адабашьяна стоят годы созидательного труда, большой и щедрый талант, вера в себя и свое предназначение. Путин пожелал ему доброго здоровья и всего наилучшего.
