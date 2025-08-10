https://crimea.ria.ru/20250810/putin-rasskazal-prezidentu-kirgizii-o-besede-s-uitkoffom-1148627203.html
Путин рассказал президенту Киргизии о беседе с Уиткоффом
Путин рассказал президенту Киргизии о беседе с Уиткоффом - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Путин рассказал президенту Киргизии о беседе с Уиткоффом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, российский лидер рассказал об итогах беседы со... РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T17:22
2025-08-10T17:22
2025-08-10T17:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, российский лидер рассказал об итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с главой американского государства Дональдом Трампом на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Садыр Жапаров приветствовал развитие российско-американского диалога и предпринимаемые шаги по политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса", - говорится в релизе.Кроме того, главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений, включая ОДКБ, где в этом году председательствует Киргизия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин рассказал президенту Киргизии о беседе с Уиткоффом
Путин рассказал президенту Киргизии о беседе с Уиткоффом и планируемой встрече с Трампом
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, российский лидер рассказал об итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с главой американского государства Дональдом Трампом на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Садыр Жапаров приветствовал развитие российско-американского диалога и предпринимаемые шаги по политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса", - говорится в релизе.
Кроме того, главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений, включая ОДКБ, где в этом году председательствует Киргизия.
