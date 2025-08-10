https://crimea.ria.ru/20250810/putin-rasskazal-prezidentu-kirgizii-o-besede-s-uitkoffom-1148627203.html

Путин рассказал президенту Киргизии о беседе с Уиткоффом

Путин рассказал президенту Киргизии о беседе с Уиткоффом - РИА Новости Крым, 10.08.2025

Путин рассказал президенту Киргизии о беседе с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, российский лидер рассказал об итогах беседы со... РИА Новости Крым, 10.08.2025

2025-08-10T17:22

2025-08-10T17:22

2025-08-10T17:22

владимир путин (политик)

садыр жапаров

кыргызстан

россия

внешняя политика

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111383/38/1113833849_0:130:3155:1905_1920x0_80_0_0_4d48b381c25351c9d368830d59c2abcb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, российский лидер рассказал об итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с главой американского государства Дональдом Трампом на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и планируемой встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Садыр Жапаров приветствовал развитие российско-американского диалога и предпринимаемые шаги по политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса", - говорится в релизе.Кроме того, главы государств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений, включая ОДКБ, где в этом году председательствует Киргизия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250810/putin-provel-telefonnyy-razgovor-s-glavoy-tadzhikistana-1148623731.html

кыргызстан

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), садыр жапаров, кыргызстан, россия, внешняя политика, политика, новости