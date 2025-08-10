Рейтинг@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана
Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, российский лидер рассказал о российско-американских... РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T13:31
2025-08-10T13:21
внешняя политика
россия
таджикистан
владимир путин (политик)
эмомали рахмон
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, российский лидер рассказал о российско-американских контактах, включая недавнюю беседу с Уиткоффом и договоренность о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, информирует пресс-служба Кремля.Отмечается, что Рахмон высказался в поддержку усилий, направленных на долгосрочное урегулирование украинского кризиса.Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ, в котором в текущем году председательствует Таджикистан, добавляется в релизе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
внешняя политика, россия, таджикистан, владимир путин (политик), эмомали рахмон, новости
Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана

Путин рассказал Рахмону о переговорах с Уиткоффом

13:31 10.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, российский лидер рассказал о российско-американских контактах, включая недавнюю беседу с Уиткоффом и договоренность о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, информирует пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Владимир Путин информировал о российско-американских контактах, включая недавнюю беседу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, отметив договоренность о предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске", - говорится в релизе.
Отмечается, что Рахмон высказался в поддержку усилий, направленных на долгосрочное урегулирование украинского кризиса.
Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ, в котором в текущем году председательствует Таджикистан, добавляется в релизе.
Внешняя политикаРоссияТаджикистанВладимир Путин (политик)Эмомали РахмонНовости
 
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
