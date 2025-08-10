https://crimea.ria.ru/20250810/putin-provel-telefonnyy-razgovor-s-glavoy-tadzhikistana-1148623731.html
Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана
Путин рассказал Рахмону о переговорах с Уиткоффом
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, российский лидер рассказал о российско-американских контактах, включая недавнюю беседу с Уиткоффом и договоренность о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, информирует пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Владимир Путин информировал о российско-американских контактах, включая недавнюю беседу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, отметив договоренность о предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске", - говорится в релизе.
Отмечается, что Рахмон высказался в поддержку усилий, направленных на долгосрочное урегулирование украинского кризиса.
Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ, в котором в текущем году председательствует Таджикистан, добавляется в релизе.
