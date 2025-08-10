https://crimea.ria.ru/20250810/putin-provel-telefonnyy-razgovor-s-glavoy-tadzhikistana-1148623731.html

Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, российский лидер рассказал о российско-американских контактах, включая недавнюю беседу с Уиткоффом и договоренность о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, информирует пресс-служба Кремля.Отмечается, что Рахмон высказался в поддержку усилий, направленных на долгосрочное урегулирование украинского кризиса.Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ, в котором в текущем году председательствует Таджикистан, добавляется в релизе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

