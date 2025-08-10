https://crimea.ria.ru/20250810/pugalki-zelenskogo-i-razul-stikhii-na-kubani-top-novostey-nedeli-1148580207.html

"Пугалки" Зеленского и разул стихии на Кубани: топ новостей недели

"Пугалки" Зеленского и разул стихии на Кубани: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 10.08.2025

"Пугалки" Зеленского и разул стихии на Кубани: топ новостей недели

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал... РИА Новости Крым, 10.08.2025

2025-08-10T19:19

2025-08-10T19:19

2025-08-10T19:19

топ новостей недели

общество

новости

в мире

крым

новости крыма

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146619360_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_939f6384b8ce16ff8983d1120dc1c4c1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Предстоящая встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал дальнобойные удары по российской логистике. Задержка поездов в Крым из-за падения БПЛА на Кубани. Уничтожение над Крымом и Черным морем беспилотников. Эвакуация людей с пляжа в Севастополе из-за обнаружения дрона. Ситуация на Крымском мосту после шестичасового перекрытия движения. Разгул стихии на Кубани и мощный ливень в Симферополе. Веерные отключения мобильного интернета в Крыму. Крымские курорты в тренде.О главных событиях и заявлениях прошедшей недели читайте в подборке РИА Новости Крым.Киев анонсировал дальнобойные удары по РФКиев намерен продолжать развивать свои возможности в вопросах нанесения дальнобойных ударов по российской логистике. Такое заявление сделал глава режима Владимир Зеленский."Обсудили с Рустемом Умеровым следующие заседания Ставки и тематику докладов на Ставке. В частности, будут рассмотрены вопросы подготовки энергетики и всей нашей критической инфраструктуры к отопительному сезону, а также развитие украинской ПВО и наши дальнобойные удары по российской логистике", – заявил он.Разгул стихии на Кубани и ливень в СимферополеНа Кубани реки выходили из берегов, над морем носились смерчи. Видео об этом жители региона выкладывали в соцсети.В Туапсинском районе ливни привели к подтоплениям, а в Лермонтово вышедшая из берегов река разрушила мост. В Туапсинском районе смерч вышел на пляж, бросил катамаран на крышу здания, разметал пляжные бунгало.Кроме того, на трассу М-4"Дон" сошел селевой поток – на участке было организовано реверсивное движение.Задержки поездов на юге РоссииВ четверг, 7 августа, поезда в Крым и на Кубань задерживались в пути из-за падения БПЛА в Краснодарском крае.Ранним утром в результате падения обломков вражеского дрона на участке между станциями Величковка и Ангелинская (линия Тимашевская – Разъезд 9 км) пропало напряжение в контактной сети.Ситуация на Крымском мостуВ очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост с двух сторон транспортного перехода в четверг, 7 августа, находилось к восьми утра 2320 автомобилей. Такие данные опубликовали в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. Большие очереди скапливались на мостовом переходе всю неделю.Уничтожение дронов ВСУ над КрымомВ минувший понедельник средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над регионами РФ 61 украинский дрон, в том числе 29 – над Крымом и акваторией Черного моря."В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 3 августа до 05:20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 18 – над акваторией Черного моря, 11 – над территорией Республики Крым", - сообщали в Минобороны РФ.Обломки БПЛА на пляже в СевастополеТакже на прошлой неделе у берегов Севастополя в районе пляжа "Любимовка" был обнаружен украинский беспилотник, территорию оцепили."В районе пляжа "Любимовка" на расстоянии около 50 метров от берега обнаружен БПЛА. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ или сбит при одной из атак ВСУ на Севастополь. Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют", - написал губернатор региона Михаил Развожаев.Отключение интернета в Крыму и на юге РоссииМобильный интернет в Крыму и на юге России будут веерно отключать на период от нескольких часов до нескольких дней в связи с необходимостью противодействовать атакам ВСУ. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков."Мобильный интернет будет веерно выключаться из центра на юге РФ и в Крыму... По федеральной команде (без участия местных властей)... на несколько часов или даже дней", – сказано в сообщении.Туристы выбирают КрымОтели Крыма на всех берегах полуострова заполнены примерно на 75%. Туристы выбирают Крым, в том числе, из-за приемлемых цен и мудрой политики гостеприимства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей."Ялта – самый раскрученный регион республики, однако западный и восточный регионы полуострова в этом году тоже хорошо загружены. Не могу сказать, что мы "трещим по швам", но примерно на 75% наши объекты размещения загружены. Поэтому Крым популярен однозначно. В этом году мы много гостей примем – у нас уже достаточно серьезно идут бронирования на сентябрь и даже на октябрь", – сказал он.Смерть народного артиста России Владимира СафроноваНародный артист России Владимир Сафронов ушел из жизни в возрасте 84 лет."В Малый театр пришла печальная новость – вчера, 5 августа, на 85-м году жизни не стало народного артиста России Владимира Алексеевича Сафронова. Большого мастера, уникального педагога", - сообщили в Государственном академическом Малом театре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250809/vstrecha-putina-i-trampa-proydet-na-alyaske-15-avgusta-1148601677.html

https://crimea.ria.ru/20250810/prichinoy-pozhara-v-zapovednike-nad-yaltoy-stalo-prirodnoe-yavlenie-1148623517.html

https://crimea.ria.ru/20250810/pomimo-oreshnika-u-rossii-est-i-drugie-noveyshie-vooruzheniya---ryabkov-1148624029.html

https://crimea.ria.ru/20250810/situatsiya-kriticheskaya-kiev-ezhednevno-obstrelivaet-zaporozhskuyu-aes-1148621901.html

https://crimea.ria.ru/20250810/berlioz-i-berrimor-aleksandr-adabashyan-v-kadre-i-za-nim-1148383806.html

https://crimea.ria.ru/20250810/rasshirenie-voennoy-operatsii-izrailya-natseleno-na-zakhvat-vsey-gazy---mid-1148617411.html

https://crimea.ria.ru/20250810/delo-o-smerti-mladentsa-v-seme-s-4-pogibshimi-ot-dikhlofosa-detmi-zakryli-1148619589.html

https://crimea.ria.ru/20250809/skonchalsya-narodnyy-artist-rossii-ivan-krasko-1148605748.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топ новостей недели, общество, новости, в мире, крым, новости крыма, россия