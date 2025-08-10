Причиной пожара в заповеднике над Ялтой стало природное явление
Мэр Ялты назвала причину пожара в заповеднике над Васильевкой
13:09 10.08.2025 (обновлено: 13:11 10.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Причиной лесного пожара над Васильевкой стало природное явление. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Причина возгорания абсолютно природная (молния попала в дерево)", - написала она в своем Telegran-канале.
Ранее сайт РИА Новости Крым со ссылкой на ГУ МЧС России по РК сообщил, что лесной пожар на площади 2 га в Ялте был полностью ликвидирован в 12.00 в воскресенье. В настоящий момент там происходит так называемое окарауливание и проливка.
"От души благодарю всех, кто был задействован в этом сложнейшем процессе – представителей Заповедного Крыма, Минобороны, МЧС, "КРЫМ-СПАСа" и, конечно же, волонтеров, которые вновь пришли на помощь! Особые слова благодарности тем, кто был в самом эпицентре – в непосредственной близости от огня! Мужество, профессионализм и выдержка, слаженная работа и оперативность помогли избежать большой беды", - написала Павленко.
Она также напомнила, что в связи с пожароопасным периодом в Крыму запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности, введены ограничения на посещение лесов.
