Причиной пожара в заповеднике над Ялтой стало природное явление

Причиной пожара в заповеднике над Ялтой стало природное явление - РИА Новости Крым, 10.08.2025

Причиной пожара в заповеднике над Ялтой стало природное явление

Причиной лесного пожара над Васильевкой стало природное явление. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 10.08.2025

2025-08-10T13:09

2025-08-10T13:09

2025-08-10T13:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Причиной лесного пожара над Васильевкой стало природное явление. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Ранее сайт РИА Новости Крым со ссылкой на ГУ МЧС России по РК сообщил, что лесной пожар на площади 2 га в Ялте был полностью ликвидирован в 12.00 в воскресенье. В настоящий момент там происходит так называемое окарауливание и проливка.Она также напомнила, что в связи с пожароопасным периодом в Крыму запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности, введены ограничения на посещение лесов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крайне сложный участок: в Крыму горит заповедникПожар в горах над Ялтой - что известноПожар в заповеднике в Крыму тушит авиация МЧС

