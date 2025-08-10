Рейтинг@Mail.ru
Причиной пожара в заповеднике над Ялтой стало природное явление - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Причиной пожара в заповеднике над Ялтой стало природное явление
Причиной пожара в заповеднике над Ялтой стало природное явление - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Причиной пожара в заповеднике над Ялтой стало природное явление
Причиной лесного пожара над Васильевкой стало природное явление. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T13:09
2025-08-10T13:11
крым
новости крыма
ялта
происшествия
пожар
янина павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Причиной лесного пожара над Васильевкой стало природное явление. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Ранее сайт РИА Новости Крым со ссылкой на ГУ МЧС России по РК сообщил, что лесной пожар на площади 2 га в Ялте был полностью ликвидирован в 12.00 в воскресенье. В настоящий момент там происходит так называемое окарауливание и проливка.Она также напомнила, что в связи с пожароопасным периодом в Крыму запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности, введены ограничения на посещение лесов.
крым, новости крыма, ялта, происшествия, пожар, янина павленко
Причиной пожара в заповеднике над Ялтой стало природное явление

Мэр Ялты назвала причину пожара в заповеднике над Васильевкой

13:09 10.08.2025 (обновлено: 13:11 10.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Причиной лесного пожара над Васильевкой стало природное явление. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Причина возгорания абсолютно природная (молния попала в дерево)", - написала она в своем Telegran-канале.
Ранее сайт РИА Новости Крым со ссылкой на ГУ МЧС России по РК сообщил, что лесной пожар на площади 2 га в Ялте был полностью ликвидирован в 12.00 в воскресенье. В настоящий момент там происходит так называемое окарауливание и проливка.
"От души благодарю всех, кто был задействован в этом сложнейшем процессе – представителей Заповедного Крыма, Минобороны, МЧС, "КРЫМ-СПАСа" и, конечно же, волонтеров, которые вновь пришли на помощь! Особые слова благодарности тем, кто был в самом эпицентре – в непосредственной близости от огня! Мужество, профессионализм и выдержка, слаженная работа и оперативность помогли избежать большой беды", - написала Павленко.
Она также напомнила, что в связи с пожароопасным периодом в Крыму запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности, введены ограничения на посещение лесов.
