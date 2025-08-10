https://crimea.ria.ru/20250810/pri-atake-bespilotnikov-v-tulkoy-oblasti-pogibli-dva-cheloveka-1148629684.html
При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека
При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека - РИА Новости Крым, 10.08.2025
При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека
При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека и трое ранены, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T23:38
2025-08-10T23:38
2025-08-10T23:42
тульская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
дмитрий миляев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека и трое ранены, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев."ВСУ продолжают атаковать Тульскую область. Сегодня вечером подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 11 беспилотников. К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил он в ТГ-канале.Силы российской ПВО вечером в воскресенье сбили 27 украинских беспилотников, большую часть - над территорией Тульской области, сообщили в Минобороны России."В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Тульской области, семь БПЛА – над территорией Брянской области, пять БПЛА – над территорией Орловской области, два БПЛА – над территорией Калужской области и по одному БПЛА – над территориями Московского региона и Рязанской области", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
тульская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, дмитрий миляев
При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека
При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека и трое ранены
23:38 10.08.2025 (обновлено: 23:42 10.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека и трое ранены, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.
"ВСУ продолжают атаковать Тульскую область. Сегодня вечером подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 11 беспилотников. К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил он в ТГ-канале.
Силы российской ПВО вечером в воскресенье сбили 27 украинских беспилотников, большую часть - над территорией Тульской области, сообщили в Минобороны России.
"В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Тульской области, семь БПЛА – над территорией Брянской области, пять БПЛА – над территорией Орловской области, два БПЛА – над территорией Калужской области и по одному БПЛА – над территориями Московского региона и Рязанской области", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.