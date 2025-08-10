https://crimea.ria.ru/20250810/pri-atake-bespilotnikov-v-tulkoy-oblasti-pogibli-dva-cheloveka-1148629684.html

При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека

При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека - РИА Новости Крым, 10.08.2025

При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека

При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека и трое ранены, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 10.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека и трое ранены, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев."ВСУ продолжают атаковать Тульскую область. Сегодня вечером подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 11 беспилотников. К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил он в ТГ-канале.Силы российской ПВО вечером в воскресенье сбили 27 украинских беспилотников, большую часть - над территорией Тульской области, сообщили в Минобороны России."В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Тульской области, семь БПЛА – над территорией Брянской области, пять БПЛА – над территорией Орловской области, два БПЛА – над территорией Калужской области и по одному БПЛА – над территориями Московского региона и Рязанской области", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

