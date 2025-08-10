Рейтинг@Mail.ru
При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека
При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека
При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека - РИА Новости Крым, 10.08.2025
При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека
При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека и трое ранены, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T23:38
2025-08-10T23:42
тульская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
дмитрий миляев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека и трое ранены, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев."ВСУ продолжают атаковать Тульскую область. Сегодня вечером подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 11 беспилотников. К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил он в ТГ-канале.Силы российской ПВО вечером в воскресенье сбили 27 украинских беспилотников, большую часть - над территорией Тульской области, сообщили в Минобороны России."В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Тульской области, семь БПЛА – над территорией Брянской области, пять БПЛА – над территорией Орловской области, два БПЛА – над территорией Калужской области и по одному БПЛА – над территориями Московского региона и Рязанской области", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
тульская область
При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека

При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека и трое ранены

23:38 10.08.2025 (обновлено: 23:42 10.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека и трое ранены, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.
"ВСУ продолжают атаковать Тульскую область. Сегодня вечером подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 11 беспилотников. К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил он в ТГ-канале.
Силы российской ПВО вечером в воскресенье сбили 27 украинских беспилотников, большую часть - над территорией Тульской области, сообщили в Минобороны России.
"В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Тульской области, семь БПЛА – над территорией Брянской области, пять БПЛА – над территорией Орловской области, два БПЛА – над территорией Калужской области и по одному БПЛА – над территориями Московского региона и Рязанской области", - говорится в сообщении.
