2025-08-10T09:05
2025-08-10T09:05
2025-08-10T09:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Промышленное предприятие повреждено в Саратовской области при атаке дронов, сообщил губернатор Роман Бусаргин.В воскресенье глава региона объявил об угрозе БПЛА в регионе.Также при падении БПЛА во дворе жилого дома в Саратовской области один человек погиб, сообщил Бусаргин.Губернатор отметил, что жители были эвакуированы, а пункт временного размещения организован в соседней школе. Как уточнил глава региона, медицинские службы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
09:05 10.08.2025 (обновлено: 09:32 10.08.2025)