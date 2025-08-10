https://crimea.ria.ru/20250810/predpriyatie-povrezhdeno-v-saratovskoy-oblasti-pri-atake-dronov-1148619826.html

Предприятие повреждено в Саратовской области при атаке дронов

Предприятие повреждено в Саратовской области при атаке дронов - РИА Новости Крым, 10.08.2025

Предприятие повреждено в Саратовской области при атаке дронов

Промышленное предприятие повреждено в Саратовской области при атаке дронов, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 10.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Промышленное предприятие повреждено в Саратовской области при атаке дронов, сообщил губернатор Роман Бусаргин.В воскресенье глава региона объявил об угрозе БПЛА в регионе.Также при падении БПЛА во дворе жилого дома в Саратовской области один человек погиб, сообщил Бусаргин.Губернатор отметил, что жители были эвакуированы, а пункт временного размещения организован в соседней школе. Как уточнил глава региона, медицинские службы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

