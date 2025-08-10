Рейтинг@Mail.ru
Предприятие повреждено в Саратовской области при атаке дронов - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Предприятие повреждено в Саратовской области при атаке дронов
Предприятие повреждено в Саратовской области при атаке дронов - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Предприятие повреждено в Саратовской области при атаке дронов
Промышленное предприятие повреждено в Саратовской области при атаке дронов, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T09:05
2025-08-10T09:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Промышленное предприятие повреждено в Саратовской области при атаке дронов, сообщил губернатор Роман Бусаргин.В воскресенье глава региона объявил об угрозе БПЛА в регионе.Также при падении БПЛА во дворе жилого дома в Саратовской области один человек погиб, сообщил Бусаргин.Губернатор отметил, что жители были эвакуированы, а пункт временного размещения организован в соседней школе. Как уточнил глава региона, медицинские службы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Предприятие повреждено в Саратовской области при атаке дронов

09:05 10.08.2025 (обновлено: 09:32 10.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Промышленное предприятие повреждено в Саратовской области при атаке дронов, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
В воскресенье глава региона объявил об угрозе БПЛА в регионе.
"Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
Также при падении БПЛА во дворе жилого дома в Саратовской области один человек погиб, сообщил Бусаргин.
"Один из БПЛА упал во дворе жилого дома... В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно, один человек погиб", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что жители были эвакуированы, а пункт временного размещения организован в соседней школе. Как уточнил глава региона, медицинские службы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
