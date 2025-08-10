Рейтинг@Mail.ru
Пожар под Симферополем полностью потушен
Пожар под Симферополем полностью потушен
Пожар под Симферополем полностью потушен - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Пожар под Симферополем полностью потушен
В селе Белоглинка Симферопольского района пожар ликвидирован на площади 2,8 га, сообщают в ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 10.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В селе Белоглинка Симферопольского района пожар ликвидирован на площади 2,8 га, сообщают в ГУ МЧС по Республике Крым.Вызов в диспетчерскую о возгорании сухой растительности на открытой территории поступил около часа дня в воскресенье. Ранее стало известно, что причиной лесного пожара в труднодоступном месте на скальных массивах над Васильевкой в Большой Ялте, который тушили два дня, стала молния, которая попала в дерево. Этот лесной пожар был полностью ликвидирован в 12.00 в воскресенье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
гу мчс рф по республике крым, симферопольский район, пожар, происшествия, крым, новости крыма
Пожар под Симферополем полностью потушен

Пожар под Симферополем в Белоглинке полностью потушен - МЧС

18:10 10.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС Крым-спас
МЧС Крым-спас - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В селе Белоглинка Симферопольского района пожар ликвидирован на площади 2,8 га, сообщают в ГУ МЧС по Республике Крым.
Вызов в диспетчерскую о возгорании сухой растительности на открытой территории поступил около часа дня в воскресенье.
"К месту вызова направлены силы и средства Главного управления, аэромобильная группировка, всего 53 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека и 11 единиц техники. Полная ликвидация - в 17.50", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее стало известно, что причиной лесного пожара в труднодоступном месте на скальных массивах над Васильевкой в Большой Ялте, который тушили два дня, стала молния, которая попала в дерево. Этот лесной пожар был полностью ликвидирован в 12.00 в воскресенье.
Пожар в Скворцово
17:13
Крупный пожар в Крыму: 20 гектаров охвачены огнем у села Скворцово
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымСимферопольский районПожарПроисшествияКрымНовости Крыма
 
