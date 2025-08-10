https://crimea.ria.ru/20250810/pozhar-pod-simferopolem-polnostyu-potushen-1148628205.html
Пожар под Симферополем полностью потушен
В селе Белоглинка Симферопольского района пожар ликвидирован на площади 2,8 га, сообщают в ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 10.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/01/1121030416_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_742abae50f3557201fd4d1ac9b98e832.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В селе Белоглинка Симферопольского района пожар ликвидирован на площади 2,8 га, сообщают в ГУ МЧС по Республике Крым.Вызов в диспетчерскую о возгорании сухой растительности на открытой территории поступил около часа дня в воскресенье. Ранее стало известно, что причиной лесного пожара в труднодоступном месте на скальных массивах над Васильевкой в Большой Ялте, который тушили два дня, стала молния, которая попала в дерево. Этот лесной пожар был полностью ликвидирован в 12.00 в воскресенье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
