https://crimea.ria.ru/20250810/pobochnyy-effekt-uluchshayzinga-neobkhodimo-pomenyat-pasport--yurist-1148624806.html

Побочный эффект "улучшайзинга": необходимо поменять паспорт – юрист

Побочный эффект "улучшайзинга": необходимо поменять паспорт – юрист - РИА Новости Крым, 10.08.2025

Побочный эффект "улучшайзинга": необходимо поменять паспорт – юрист

Тем, у кого изменена внешность из-за хирургических вмешательств или же из-за косметологических операций, необходима смена паспорта. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 10.08.2025

2025-08-10T18:56

2025-08-10T18:56

2025-08-10T16:36

новости

закон и право

паспорт

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/09/1145541182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e8b0052b927f281a9f2291281f93e051.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Тем, у кого изменена внешность из-за хирургических вмешательств или же из-за косметологических операций, необходима смена паспорта. Об этом РИА Новости рассказала юрист, член ассоциации юристов России Валерия Стародубова."Основания для замены паспорта установлены Федеральным законом от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" и положением о паспорте гражданина Российской Федерации, образца и описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства РФ от 23.12.2023 № 2267. Согласно вышеуказанным нормативно-правовым актам, существенное изменение внешности является основанием для замены паспорта", - сказала она.Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла ввод в России паспорта граждан нового образца, информация о котором был опубликован в некоторых в СМИ и Telegram-каналах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водительские права в РФ могут подорожать вдвое – СМИВ Крыму оценили ужесточение контроля за отказом от гражданства УкраиныБолее 13 млн россиян запретили себе оформление кредитов на "Госуслугах"

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, закон и право, паспорт, общество, россия