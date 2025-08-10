Рейтинг@Mail.ru
Побочный эффект "улучшайзинга": необходимо поменять паспорт – юрист - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Побочный эффект "улучшайзинга": необходимо поменять паспорт – юрист
Побочный эффект "улучшайзинга": необходимо поменять паспорт – юрист - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Побочный эффект "улучшайзинга": необходимо поменять паспорт – юрист
Тем, у кого изменена внешность из-за хирургических вмешательств или же из-за косметологических операций, необходима смена паспорта. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T18:56
2025-08-10T16:36
новости
закон и право
паспорт
общество
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Тем, у кого изменена внешность из-за хирургических вмешательств или же из-за косметологических операций, необходима смена паспорта. Об этом РИА Новости рассказала юрист, член ассоциации юристов России Валерия Стародубова."Основания для замены паспорта установлены Федеральным законом от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" и положением о паспорте гражданина Российской Федерации, образца и описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства РФ от 23.12.2023 № 2267. Согласно вышеуказанным нормативно-правовым актам, существенное изменение внешности является основанием для замены паспорта", - сказала она.Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла ввод в России паспорта граждан нового образца, информация о котором был опубликован в некоторых в СМИ и Telegram-каналах.
россия
Новости
ru-RU
новости, закон и право, паспорт, общество, россия
Побочный эффект "улучшайзинга": необходимо поменять паспорт – юрист

Косметическая операция может стать поводом для смены паспорта РФ

18:56 10.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолучение первого в жизни паспорта гражданина РФ
Получение первого в жизни паспорта гражданина РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Тем, у кого изменена внешность из-за хирургических вмешательств или же из-за косметологических операций, необходима смена паспорта. Об этом РИА Новости рассказала юрист, член ассоциации юристов России Валерия Стародубова.
"Основания для замены паспорта установлены Федеральным законом от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" и положением о паспорте гражданина Российской Федерации, образца и описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства РФ от 23.12.2023 № 2267. Согласно вышеуказанным нормативно-правовым актам, существенное изменение внешности является основанием для замены паспорта", - сказала она.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла ввод в России паспорта граждан нового образца, информация о котором был опубликован в некоторых в СМИ и Telegram-каналах.
