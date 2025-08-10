Ограничения введены в работе аэропорта Калуги - Росавиация

https://crimea.ria.ru/20250810/ogranicheniya-vvedeny-v-rabote-aeroporta-kalugi---rosaviatsiya-1148621423.html
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости Крым, 10.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
