Лучшее вооружение России и пожары в Крыму - главное за день

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России помимо "Орешника" есть и другие новейшие виды вооружения. Только в течение прошедшей ночи российские силы ПВО РИА Новости Крым, 10.08.2025

2025-08-10T21:33

2025-08-10T21:33

2025-08-10T21:37

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1438a5fb016904b318188a951fabe14e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России помимо "Орешника" есть и другие новейшие виды вооружения. Только в течение прошедшей ночи российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, больше всего - над территорией Краснодарского края. Запорожская АЭС практически ежедневно обстреливается ВСУ. Пожар над Ялтой ликвидирован и названа его причина. В Севастополе скончалась после ДТП молодая девушка - иномарка наехала на нее во дворе дома. О главных событиях и заявлениях воскресенья – в подборке РИА Новости Крым.Круче "Орешника"Помимо систем "Орешник", у России есть и другие новейшие вооружения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."У нас всегда множество вариантов на столе, и мы никогда ничто заранее, заведомо для себя не исключаем", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1": "Орешник" - да. Но есть и другое. Так что, времени мы не теряли. Я не могу называть то, что мне не положено называть. Но есть", - добавил он.Вражеские беспилотники сбивают над РоссиейВ течение ночи с 9 на 10 августа российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, больше всего над территорией Краснодарского края. Об этом ссообщили в Минобороны России. 29 – над территорией Краснодарского края, 15 – над территорией Республики Крым, 13 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Белгородской области, девять – над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Саратовской области, где один человек погиб, восемь – над территорией Ставропольского края, и далее по снижающейся - над Калужской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, два – над акваторией Азовского моря, по одному - над территорией Смоленской, Орловской и Тверской областями.Еще раз минобороны сообщило о новых сбитых дронах в течение дня с 11.30 мск до 15.00 мск. Всего силами ПВО были уничтожены еще 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: над территорией Тульской и Орловской областей, Краснодарского края, над акваторией Азовского моря и Московского региона.Атаки на ЗАЭСНа Запорожской атомной станции обеспокоены участившимися атаками украинских БПЛА."Ситуация вокруг станции становится критической: обстрелы участились, достигая практически ежедневной интенсивности. Уже целую неделю на территории промышленной зоны и прилегающих участков фиксируются атаки", - сказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.По ее словам, постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку.Смерть девушки во двореДевушка-пешеход, сбитая в субботу в одном из севастопольских дворов на проспекте Октябрьской Революции и получившая множественные травмы, скончалась в больнице. 66-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport при выезде из прилегающей территории наехала на нее. Девушка была госпитализирована в медучреждение с сотрясением головного мозга и политравмой. Она скончалась сегодня ночью. По результатам медицинского освидетельствования водителя признаков опьянения обнаружено не было.Полиция Севастополя возбудила уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия, прокуратура контролирует ход проведения проверок по факту совершения ДТП и процессуальных решений.Пожар в горах над Ялтой ликвидированРазгоревшийся в субботу в горах над Ялтой пожар полностью потушен. Тушение огня осложнялось крайне непростым горным рельефом, в нем принимали участие два вертолета МЧС. К 17:00 субботы огонь был локализован на площади два гектара. Возгорание на площади в 2 га полностью ликвидирован в 12.00 в воскресенье.Причиной лесного пожара над Васильевкой стала молния, попавшая в дерево, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

